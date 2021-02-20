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فن

في ذكرى ميلاد يوسف فخر الدين.. قصة حبه لزوجته اليونانية حتى الموت

السبت 20/فبراير/2021 - 02:06 م
يوسف فخر الدين
يوسف فخر الدين
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محمد نحلة
تحل اليوم السبت 20 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان يوسف فخر الدين، الذى يعد واحدًا من أهم الفنانين في السينما المصرية، وعلى الرغم من الشهرة الكبيرة التى كان يتمتع بها إلا أنه قرر الاعتزال، والسفر للإقامة فى اليونان.

لقب يوسف فخر الدين، بوسيم السينما المصرية وبرغم أنه كان الفتى المدلل فى السينما إلا أنه تعرّض لعديد من الأزمات فى حياته أهمها دخوله فى اكتئاب حاد بعد وفاة زوجته نادية سيف النصر عام 1974 في حادث سيارة.

وقرّر يوسف فخر الدين الابتعاد لفترة عن السينما بعد وفاة زوجته ثم هاجر في نهاية السبعينيات إلى اليونان وتزوج هناك من سيدة يونانية وعمل في اليونان موظف استقبال في أحد الفنادق ثم انتهى به الحال بائع للإكسسورات في محل خاص بزوجته اليونانية، ودفن الراحل هناك فى مقابر زوجته، وسافرت شقيقته الفنانة مريم فخر الدين  لحضور مراسم الدفن.

قدم "فخر الدين" عددا من الأعمال المهمة التي تنوعت بين الكوميديا والتراجيديا أبرزها "صراع الجبابرة"، و"الثلاثة يحبونها"، و"لصوص لكن ظرفاء".


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