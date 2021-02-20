انشروا الحب.. رانيا يوسف تبهر متابعيها بأحدث إطلالتها.. شاهد

نشرت الفنانة رانبا يوسف صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر ".
وعلقت رانيت يوسف على الصورة قائلا " انشر الحب حيثما كنت.. لا تدع أحد يأتي إليك أبدًا دون أن يغادر سعيدًا ".
وأثارت الفنانة رانيا يوسف، حالة كبيرة من الجدل بعد حلقتها أمس ببرنامج «ليلة الخميس» عبر قناة mbc مصر الفضائية، بعد تصريحها برفض الزواج، وتفضيلها للحب بدون زواج.
Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without leaving happier 😚 pic.twitter.com/J1gPSYRPf0— Raniah Yousief (@RaniahYousief) February 20, 2021