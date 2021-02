انشروا الحب.. رانيا يوسف تبهر متابعيها بأحدث إطلالتها.. شاهد

وعلقت رانيت يوسف على الصورة قائلا " انشر الحب حيثما كنت.. لا تدع أحد يأتي إليك أبدًا دون أن يغادر سعيدًا ".

و أثارت الفنانة رانيا يوسف، حالة كبيرة من الجدل بعد حلقتها أمس ببرنامج «ليلة الخميس» عبر قناة mbc مصر الفضائية، بعد تصريحها برفض الزواج، وتفضيلها للحب بدون زواج.

وقالت رانيا يوسف، في الحلقة إن الزواج فكرة ليست ناجحة ما لم يأت عن حب من الطرفين وقبول كل منهما لعيوب الآخر، مشيرة إلى أن الزواج بعد سن الثلاثين يكون أكثر نضجًا من ذي قبل.

وأضافت رانيا يوسف، أنها تزوجت مرتين بعد سن الثلاثين ولم توفق فيهما، مشيرة إلى أن ثقافة المجتمعات العربية قد تجبر بعض الفتيات على الزواج خوفًا على السمعة.

وأكدت رانيا يوسف على رفضها للزواج، قائلة: «أنا مش هتجوز تاني»، وبعد سؤال المذيعة لها حول قبولها للحب بدون زواج، أجابت قائلة: «بالظبط كده»، ليدخل المتابعون في تساؤلات حول سبب رفض رانيا للزواج.

Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without leaving happier 😚 pic.twitter.com/J1gPSYRPf0