العراق.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن هذه الشركة

أصدرت سلطة الطيران المدني العراقي اليوم، السبت، قرارا بمعاقبة شركة الخطوط الجوية "فلاي بغداد" لإخلالها بالالتزامات المالية والقانونية.









وقالت السلطة في بيان: "في الوقت الذي تبذل فيه سلطة الطيران المدني العراقي الجهود والمساعي الحثيثة من أجل توفير الأجواء الملائمة لسفر مواطنينا عبر تقديمها مجموعة من التسهيلات للنواقل الوطنية العاملة في البلاد لغرض تقديم أفضل خدماتها للمسافرين".





وأضافت: "إلا أنها تأسف لعدم التزام إحدى النواقل الوطنية (شركة فلاي بغداد) بالتزاماتها المالية والقانونية مما حدى بسلطة الطيران المدني العراقي تعليق رحلاتها الجوية اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 2021/2/23 وإلى إشعار آخر".











وواصلت سلطة الطيران المدني في بيانها: "سيتم استئناف العمل مع رحلاتها بعد حل تلك المتطلبات مع سلطة الطيران".









