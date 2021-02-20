بعد تلف شعرها بالكامل.. فتيات يحلقن شعرهن تضامنا مع شقيقتهن

قامت سيدة و ابنتاها بحلق شعرهن تضامنا مع ابنتها التي استخدمت مستحضرات سيئة لشعرها تشبه الصمغ ادت إلى تلف شعرها بالكامل، فقامت بنشر مقطع فيديو عبر حسابها على تيك توك.





حسب ما ورد في صحيفة " ميرور البريطانية، فإن شابة قامت بإستخدام دهان لشعرها مفعوله يشبه الى حد كبير الصمغ، فقد التصقت كل بصيلات شعرها ببعض و لم تعد قادرة على تمشيطه أصبحت فروة رأسها قطعة واحدة.





قامت والدة الفتاة و شقيقتاها بحلق شعر رؤوسهن تضامنا معها، بعد أن اضطرت لحلق شعرها بعد فشل الأطباء بكل أنواع وسائل إزالة الصمغ و اضطرت لحلق شعرا بشفرات حادة لأن المقص لم ينهي الأزمة .





اتهمت تلك الفتاة من قبل متابعيها عبر وسائل التواصل الإجتماعي انها تسعى للشهرة، و ان ما قامت به كانت متعمدة فعله حتى تكسب تعاطف متابعيها و لزيادة أعدادهم حتى تكون نجمة عن طريق حلق شعرها .





جدير بالذكر ان الفتاة ردت على اتهامات البعض، و أكدت أنها لم تكن تعلم أن ذلك المنتج سيتسبب في تلك الخسائر و ما قامت به والدتها و شقيقتاها مجرد وسيلة للدعم فقط لا غير حتى لا تصب بالاكتئاب .