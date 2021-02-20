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أخبار العالم

السعودية تسجل 325 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة

السبت 20/فبراير/2021 - 02:50 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
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قسم الخارجي
أعلنت الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و3 حالات وفاة جديدة.


وقالت الصحة السعودية إنها سجلت 382 حالة شفاء من الفيروس في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 


وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث الإصابات برصيد 171 إصابة، فيما جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بـ 53 إصابة. 


وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة حتى اليوم 374 ألف و691 إصابة بالفيروس، وإجمالي الوفيات 6457. 


وأضافت الصحة السعودية أن التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية أسفر عن ارتفاع الحالات الحرجة في السعودية إلى 510 حالات. 

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