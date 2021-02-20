الزراعة تكشف عن مشروع مصري لأول مرة يتم اختياره لهذا السبب.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تتبنى منهجا تكامليا يضم كل شركاء النجاح، لافتا الي اننا لدينا عددا كبيرا من شركاء النجاح المحليين والدولين، مشيرا الي ان "افاد" واحدة من شركاء النجاح في مجال التنمية الزراعية.





وتابع الدكتور محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن دور "افاد" في الفترة السابقة بمصر كان واضحا جدا وملموسا في عدد كبير من المشاريع التي تم تنفيذها، ويجري العمل على تنفيذ 3 مشاريع اخرى بقيم تتجاوز 200 مليون دولار، وهذه المشاريع لها دور كبير في الدولة المصرية.









واوضحت تلك المشروعات كفاءة مصر، لانه لاول مرة يتم اختيار مشروع من مصر، وهو مشروع "تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين" وهو احد نماذج النجاح في اقليم الشرق الادني وشمال افريقيا واوروبا، منوها انه تم بالفعل حضور احدى المنتفعات كمشروع "برايم".





وحرصت السفارة المصرية في روما على بذل الجهود الدبلوماسية اللازمة في روما لتأمين استمرار عضوية مصر في المجلس التنفيذي في ظل كونها أكبر مساهم في موارد الصندوق في أفريقيا.





جدير بالذكر أن صندوق (الإيفاد) يساهم في تمويل عدد كبير من المشروعات ومنها مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري (برايم)، والذي تم اختياره من جانب إدارة الصندوق كأحد قصص النجاح لمشروعات الصندوق في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا، فضلًا عن تمويل مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة (سيل)، ومشروع تعزيز الموائمة في المناطق الصحراوية (برايد).





كما تجدر الإشارة إلى أن الصندوق مول مشروعات تنمية ريفية في مصر بقيمة إجمالية بلغت 1.12 مليار دولار، واستفاد حتى تاريخه من هذه المشروعات ما يقرب من 1.5 مليون أسرة مصرية ريفية.



