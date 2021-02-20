التحرش يلاحق النجوم.. بدرية طلبة الأحدث.. رانيا يوسف في مكان عام.. سيدة تحتك بـ تامر حسني

يظل التحرش الجنسي القضية التي تؤرق المجتمع، ومؤخرا طالت نجمات الفن في المناسبات والأماكن العامة، من خلال بعض الشباب والفتيات والسيدات اللاتي حركهن الجنون نحو النجوم ليتحرشن بهم.

ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي أبرز حالات التحرش التي تعرض لها النجوم والنجمات.

نجمات تعرضن للتحرش





هنا الزاهد

تعرضت الفنانة هنا الزاهد منذ فترة لحالة تحرش من قبل أحد السائقين بسيارة نصف نقل أثناء قيادتها سيارتها، وقد ثبتت حالة بتصويرها للواقعة ونشرها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى.

وأعلنت منذ دقائق بأن تم ضبط وتحديد السيارة وقائدها ومستقليها صحبة قائدها وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكتبت هنا الزاهد " الحمد لله رب العالمين. شكرا وزارة الداخلية. شكرا الشرطة المصرية".

وظهرت الفنانة هنا الزاهد فى الفيديو مستاءة من أحد سائقى عربيات النقل، بعد تعرضها للمضايقة والتحرش من أحد السائقين وأصدقائه وهربوا فور قيامها تسجيل الواقعة بكاميرا هاتفها.

كارول سماحة

كشفت المطربة كارول سماحة عن تعرضها للتحرش فى أكثر من موقف، لذلك فهى دائما تدعم أى جهات تناهض التحرش وتطالب بعقوبات غليظة على المتحرشين.

وقالت كارول سماحة، خلال تواجدها فى إحدى الفعاليات الفنية بلبنان: "تعرضت للتحرش ما يقرب من خمس مرات، سواء كنت فى مرحلة المراهقة أو الكبر".

وكان تصريح كارول سماحة بمثابة صدمة لجمهورها الذى يعرف عنها أنها فتاة قوية، وهو ما صدرته إلى جمهورها من خلال أغانيها.





شيرين عبد الوهاب





أثارت شيرين عبد الوهاب حالة كبيرة من الجدل خلال حلقتها مع الإعلامية وفاء الكيلاني، ببرنامج «تخاريف»، إذ كشفت خلالها عن تعرضها للتحرش، لتسألها الكيلاني عن رد فعلها بعد التعرض للتحرش، وهل كان ردها بضرب المتحرش أم لا.





رانيا يوسف





أكدت رانيا يوسف، في لقاء ببرنامج "أنا وأنا" عبر قناة ON E الفضائية، أنها تعرضت للتحرش في مكان عام من شاب لكنها لم تنجح في الإمساك به، وتحاول أن تنسى تلك الواقعة التي سببت لها أثرا سيئا.





مروى اللبنانية





في عام 2007، ضجت وسائل الإعلام بعد انتشار عدة صور لمروى اللبنانية، خلال حفل غنائي أحيته على أحد شواطئ الإسكندرية، وظهرت في الحفل ترتدي فستانًا أخضر اللون يكشف جزءا كبيرا من جسدها، بينما العديد من الشباب يحيطون بها ويلامسون جسدها وهي منهارة تمامًا.





ورددت الصحف آنذاك أن مروى اللبنانية تعرضت للتحرش الجماعي مثلما بينت الصور، وأن الجمهور تعرض للإثارة من رقص مروى على المسرح، واستغل عدد منهم سوء التنظيم فاندفعوا نحوها في حالة تحرش جماعي بها.





وبالرغم من أن الصور توضح الواقعة، إلا أن مروى نفت، فقالت في لقاء لها إن ما حدث هو سوء تنظيم للحفل فحدثت حالة هرج من معجبيها الذين حاولوا التقاط الصور معها على المسرح، فحاول بعض الشباب أن يحيطوا بها ويحموها من التجمهر، وبالفعل اختبأت في إحدى الشقق المجاورة لحين الانصراف في أمان، مؤكدة أن ملابسها في الحفل لم تكن مثيرة أو عارية.





فيفي عبده





قبل عامين، وأثناء حضورها مراسم عزاء كريمة مختار، كانت فيفي عبده تتحدث مع إحدى الصحفيات خارج سرادق العزاء، وتفاجأت بشاب صغير يتحرش بها من الخلف، فالتفتت له مندهشة ونهرته بشدة، وانصرفت من المكان غاضبة.





هالة صدقي





تعرضت هالة صدقي للتحرش في عزاء أيضًا، وتعود الواقعة لعام 2002، أثناء تقديمها واجب العزاء في الراحلة سناء جميل، فوجدت شخصًا يتبعها في الجنازة وعندما اعتدى عليها ضربته على وجهه أمام الجميع، وأضافت أنها لم تخف من ضربه وسط هذا الحشد الكبير بالعزاء.





نجوم تعرضوا للتحرش





تميم يونس

روى الفنان تميم يونس، تفاصيل تعرضه للتحرش على يد طبيب أسنان مشهور.

قال تميم يونس فى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يروى فيها عن واقعة تعرضه للتحرش : "تعرضت فى سن 22 عاما للتحرش من قبل طبيب اسنان حيث كنت أرغب في إجراء عملية بفمى وهو كان طبيب عائلة خطيبتى".

وأضاف تميم قائلا: "وفور وصولى قام بسؤالى عدد من الأسئلة وذلك أثناء وضعى فى البنج بعدها وجدته يتحرش بى ويمسك ببعض المناطق الحساسة وهو أمر اندهشت له كثيرا".

وأوضح تميم قائلا: "قاومته كثيرا ولكنه قرر أن يقنعنى بانى غير متزن وتحت تأثير المخدر وهو أمر لم يكن صحيحا".

واختتم يونس كلامه قائلا: الله يكون فى عون الفتيات اللاتي لم يستطعن البوح بهذه الأمور الى أهلن.

عباس أبو الحسن

كشف الفنان عباس أبو الحسن، واقعة تحرش لـ طبيب أسنان شهير باسكندرية، وذلك من خلال حسابه الرسمي على تطبيق "الفيسبوك".

قال عباس أبو الحسن، :"هذا المجتمع النائم لقرون فوق أحراش كامنة من الازدواجية والصمت المخزي عليه أن يصحو وينتفض ويواجه خوفه المتجذر من التقدم بالشكوى عندما يكون الأمر متعلق بالتعرض لتحرش او اعتداء جنسي ، وطالما بنتكلم علي التحرش ، فهناك يحيا بيننا مجرم جنسي في هيئة دكتور أسنان مشهور .. بس شهرته تتلخص علي مدي تاريخه كله - اكتر من ٣٥ سنةً - بالتحرش الجنسي بالمئات من الشباب والرجالة بمنتهي السفالة والقذارة".

وتابع قائلًا :"وفي معظم الوقائع دي بيقوم هذا المتحرش المريض بالتحرش في عيادته وفي الأماكن العامة ، وفي معظم الوقائع تعرض فيها للضرب والإهانة ومسح البلاط به والغريب انه لا يعترض ويتلقى جزاءه بمنتهي الأريحية ولا يرتدع ، ويدور على ضحية جديدة .. فلو أن الفتيات والنساء اللي بيتعرضوا للتحرش بيسكتوا خوفا من الفضيحة والقيل والقال في مجتمع نميمي لا يرحم ويحاول إلقاء جزء من المسؤلية علي الفتاة نفسها ، فمبالك الأولاد والذكور اللي هايترعبوا ان اسمهم يزج به بتحرش ذكر آخر والتريقة عليه طبعًا والسخرية وكمان التلسين والتلميح الرخيص نتاج ثقافة المجتمع الذكوري لان دة اللي احنا فالحين فيه".



كما أضاف قائلًا :"فبيكتفوا بانهم يدوله اللي فيه النصيب وانهم يفضحوه في قعدات خاصة وهو بيعتمد علي هذا الخوف ..طب انا ليه متاكد من كدة وليه بقول دة دلوقتي ، لاني عاصرت وقائعه من عقود ، لكني قابلت آخر كام شهر أربعة أصدقاء ومعارف عمل كدة معاهم مؤخرا وكثيرون غيرهم ، واعرفهم شخصيا حصل لهم وقائع مماثلة مع هذا المعتدي الدنئ ، والأخطر ان هذه الحشرة المريضة مستمر في نشاطه المستتر خلف عيادته وعامل إعلانات ويفط بمئات الآلاف عشان يجيب زبائن جدد . القادرين والكبار هايعرفوا ياخدوا حقهم بإيديهم لانه عجوز ضئيل ومافهوش قلم اصلا".



بينما اختتم حديثه: "لكن هناك أهالي بحسن نيه وبجهل تام عن حقيقته هايودوله اولادهم الذكور العيادة ، وسيتعرض هؤلاء الأولاد والأطفال لصدمة نفسية مزلزلًة ستترك آثارها المدمرة عليهم ربما العمر كله . د/ بـ . س .. ضربك واهانتك مش كفاية ولا تردع نفسك الحقيرة..وانا مرمطت بسمعتك في الوحل علنا واتحداك ان تقاضيني ! أما انا فأعدك اني لدي ستة أشخاص لديهم الشجاعة والوعي بتحريك دعوي قضائية ضدك وسأجمع عدد آخر من الشهادات ضدك وسأعمل جاهدا علي إيقافك عن العمل وسجنك لتنتهي في مزبلة التاريخ انت وأمثالك . اللي عنده الشجاعة للانضمام الي الدعوي يبعتلي علي الإنبوكس . رجاء حذروا الآخرين . لا اريد تعليقات .. عايز رجالة يتعدون ذاتهم ليوقفوا هذا المختل المجرم الحقير".





تامر حسني





تعرض تامر حسني لواقعة تحرش غريبة أثناء حفل زفاف أحياه عام 2015، إذ قامت إحدى السيدات باحتضانه وهو يغني، فنظر لها "تامر" بخجل ولم يستطع أن يفعل أي شيء، فعاودت تلك المرأة تكرار الفعل وقبلته عدة مرات.





عزت أبو عوف





قال عزت أبو عوف، خلال لقاء تليفزيوني مع المذيعة اللبنانية راغدة شلهوب ببرنامجها "100 سؤال" عبر قناة "الحياة" الفضائية، إنه تعرض للتحرش من امرأة داخل المصعد، وعلق على هذه الوقعة قائلًا: "أنا بخاف أوي من الحاجات دي".





وأضاف أبو عوف أن المرأة تهجمت عليه داخل المصعد، فقال لها بحرج: "يا هانم ميصحش إحنا في الأسانسير"، فرفضت الابتعاد عنه وعانقته بشدة، فتخلص منها سريعًا وهرب مسرعًا من المصعد.





وأكد أنه تعرض للعديد من التحرشات اللفظية من فتيات في الماضي، لدرجة أن فتاة وقعت في حبه وطاردته كثيرًا وحاولت تقطيع شرايين يدها بسببه.