لتوثيق الأماكن التراثية.. مؤسس"رسم مصر"يكشف ملامح وأهداف مشروعه





وأضاف " حمدى " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج انبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 ، أنه عندما بدأ مشروعه تغيرت تلك الفترة السابقة مؤكدأ أن الشباب يمتلك الطاقة بشئ مفيد ومعرفته وتوثيقه لتاريخ بلاده.





وأشار إلى أن مشروعه يحاول تقديم المحتوى الفنى والثقافى بصورة مبسطة لكى يقبل عليه الشباب ومختلف الأعمار أيضأ ، لافتا إلى أن مشروعه يعتمد على سرد تاريخ شارع أو منطقة تاريخية سواء المعز ، الجمالية ، والحسين وغيرها بالإضافة للآثار القبطية الأخرى .





وتابع أن مشروعه يهدف فى المقام الأول لتوثيق الأماكن الآثرية التاريخية القديمة سواء فى القاهرة ، الاسكندرية وبعض المحافظات .

قال الدكتور محمد حمدى ، مؤسس مشروع " رسم مصر" لتوثيق الأماكن التاريخية بمصر القديمة ، إنه كان هناك اتهام دائم للشباب بعدم اهتمامهم بالأماكن التاريخية ويقضى كافة أوقاته على منصات التواصل الاجتماعى.