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أخبار العالم

على خطى ووهان.. خطر جديد يهدد البشرية من أفريقيا ..صور

السبت 20/فبراير/2021 - 03:40 م
صدى البلد
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شريف سيد
أطلقت صحيفة "ذا صن" البريطانية، تحذيرا إلى العالم من خطر جديد يهدده في المستقبل، كما حدث بفعل فيروس كورونا المستجد، الذي جاء نتيجة سوق حيوانات برية في مدينة ووهان الصينية، إلا أن الخطر هذه المرة يأتي من أفريقيا. 

ونشر مجموعة من نشطاء الحياة البرية، صورا لسوق في نيجيريا، لبيع الحيوانات الحية والميتة بشكل وحشي، مثلما يحدث في أسواق مدينة ووهان الصينية. 

وظهر في الصور التي نشرتها الصحيفة بيع القرود والتماسيح والثعابين والأفاعي وغيرها من الحيوانات، بشكل وحشي سواء ميتة أو حية. 

وفي سوق مدينة لاجوس النيجيرية، يتم بيع الحيوانات، حيث أظهرت شرائط فيديو قتل الحيوانات في السوق، ووضعها في المياه أثناء الغلي، ما أثار موجة من الغضب بسبب هذه المشاهد. 

وتسببت أسواق مدينة ووهان الصينية في انتقال فيروس كورونا المستجد من الخفافيش إلى البشر، ما تسبب في وفاة ما يقرب من 2.5 مليون شخص حول العالم حتى الآن. 

على خطى ووهان.. خطر جديد يهدد البشرية من أفريقيا ..صور
على خطى ووهان.. خطر جديد يهدد البشرية من أفريقيا ..صور
على خطى ووهان.. خطر جديد يهدد البشرية من أفريقيا ..صور
على خطى ووهان.. خطر جديد يهدد البشرية من أفريقيا ..صور
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