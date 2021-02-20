خلال لقائه برئيس البنك الزراعي.. محافظ كفر الشيخ يبحث سبل تنمية المشروعات للشباب والمرأة|صور

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، السبت، إقامة مشروعات للشباب والمرأة المعيلة والمطلقات في عدد من قرى المحافظة بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، منها إقامة مشروع البيوجاز، ومشروع الاستزراع السمكي ، والإنتاج الداجنى بتوفير بطاريات تحتوي كل منها على 620 دجاجة ويتم تسويق البيض، ومشروع توزيع جرعات تحسين سلالات الماشية والأبقار.





جاء ذلك خلال لقاء علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، مع القيادات التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافى، السكرتير العام للمحافظة.





وحضر اللقاء، سامي عبدالصادق، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات الدعم، وعادل عبد المنعم ، رئيس منطقة غرب الدلتا، ومحمد عساف، رئيس قطاع كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي السكرتير المساعد.





واستعرض محافظ كفر الشيخ خلال الاجتماع ما تتميز به المحافظة من منتجات زراعية وسمكية وداجنة، مؤكدًا أنه سيتم الاستفادة من قش الأرز بإقامة مصانع للأخشاب وأقراص للوقود، واستغلال الثروة السمكية بإقامة مصانع لتصنيع وتعليب الأسماك، إضافة لإقامة مزارع سمكية باستخدام الوسائل التكنولوجية.





وقال إنه تواصل مع وزير الزراعية لتوفير الأراضي لإقامة هذه المشروعات ، مشيرًا إلى أن تعميم تجربة المزرعة السمكية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ستدفع أصحاب المزارع السمكية على تطبيقها مما يقلل استغلالهم للأراضي وزيادة الإنتاج.





وتابع، أن هناك تعاونًا بين جامعة كفر الشيخ وما تضمه من كلية الثروة السمكية والمصائد و23 مدرسة تم افتتاحها بالمدارس الزراعية، تدرس منهجًا جديدًا عن الاستزراع السمكي بالإضافة لتدريبهم العملي في مصانع ، كل ذلك يدفع الشباب على تطبيق تجربة المزرعة السمكية المتكاملة للوصول لإنتاجيه تصل لـ 4 أضعاف الإنتاج الحالي من الأسماك.





وأضاف محافظ كفر الشيخ ، كما سيتم بدء تطبيق تجربة إقامة مشروعات متعددة بالقرى وسيتم اختيار قرية بكل مركز من المراكز لإقامة مشروعات استزراع سمكي بالطرق الحديثة والتي تستغل مساحات أقل وتعطي انتاجية أكبر، بالإضافة لمشروع الإنتاج الداجني، وإقامة مشروعات البيوجاز، و سيتم طرح 100 مشروع لشباب المراكز؛ لإقامة تلك المشروعات، ليتم تعميمها بعد ذلك لكل من يرغب في إقامتها.





وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم الاتفاق على أوجه التعاون مع البنك الزراعي ، ومنها التعاون مع معهد بحوث الإنتاج الحيواني "تخصيب الماشية"، وهو أحد المعاهد الأربعة في العالم ، والذي ينتج حوالى 251111 جرعة سائل منوي مجمد بقرى "هولشتين – براون – سيمنتال،" وجاموسي.





وتابع، يتم توزيعها على الملقحين الصناعيين والمربين لتحسين إنتاجية الأبقار المحلية والجاموس المصري، لتوفيرها للشباب والأطباء البيطريين والطلاب من خلال توفير تنك نتروجين يتراوح ثمنه ما بين 10 ل12 ألف جنيه ،لتباع الجرعات للشاب ب 25 جنيهًا ليبيعها للفلاح ب 100 جنيه ، بدلا من حصول الفلاح عليها ب 300 جنيه.



