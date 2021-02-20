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رياضة

القناص.. حسام عاشور يهنئ عماد متعب بمناسبة عيد ميلاده

السبت 20/فبراير/2021 - 04:53 م
عاشور ومتعب
عاشور ومتعب
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محمد بدران

حرص حسام عاشور لاعب المصري البورسعيدي، رسالة تهنئة لعماد متعب، نجم فريق الكرة بالأهلي السابق بمناسبة عيد ميلاده اليوم.

ونشر حسام عاشور صورة عبر حسابه علي انستجرام وعلق قائلًا" كل سنة و انت طيب يا قناص"

ويحتفل عماد متعب، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاده الـ 38، حيث وُلد القناص في 20 فبراير عام 1983 بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

بدأ عماد متعب مسيرته الكروية في فريق مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية ، ولعب في صفوفه حتى سن 12 عاما، قبل أن ينضم إلى النادي الأهلي وهو في سن الـ 13 عاما.

وخاض عماد متعب 320 مباراة بقميص النادي الأهلي سجل خلالهما 120 هدفا، وتوج مع الفريق بالدوري الممتاز 11 مرة، وكأس مصر 3 مرات، والسوبر المصري 6 مرات، والسوبر الأفريقي 3 مرات، والكونفدرالية مرة واحدة، كما توج مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية 3 مرات.

القناص.. حسام عاشور يهنئ عماد متعب بمناسبة عيد ميلاده
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