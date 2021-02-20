ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرا السياحة والطيران يتفقدان موقع إجراء تحليل PCR بالغردقة

السبت 20/فبراير/2021 - 05:10 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
توجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، خلال جولتهم اليوم بمدينة الغردقة، إلى مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والذي تم تخصيصه كموقع مؤقت لإجراء تحليل ال PCR للسائحين فور الوصول وغيره من التحاليل المطلوبة عند المغادرة وفقا لمتطلبات دولهم، والذي تم اختياره للحد من التكدس بالمطار، وذلك للحفاظ على الإجراءات الاحترازية المطبقة. 

وخلال الزيارة تم تفقد البنيه التحتيه للموقع ومدى التزام العاملين بتطبيق الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

وعقب الجولة اجتمع الدكتور خالد العناني مع العاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها، وذلك للاستماع الي آراءهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل بالوزارة وتعظيم دور المكاتب الاقليمية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تدشين مبادرة" شتي في مصر".. تخفيضات في الفنادق والطيران لتنشيط السياحة الداخلية

وزيرا السياحة والطيران يفتتحان معمل تحاليل كورونا الجديد بالغردقة

مكاتب لتنشيط السياحة بالغردقة وشاشات أفلام وزارة الاثار لعرض المعالم الأثرية

وزيرا الطيران والسياحة والآثار فى زيارة لمطار الغردقة الدولى ..تفاصيل

وفد سياحي تشيكي يشيد بالخدمات المقدمة بمطار الغردقة والفنادق السياحية بالمدينة

محافظ البحر الأحمر: ننسق مع الصحة لافتتاح معمل pcr بمرسى علم

ترشيحاتنا

منطقة كوارث.. بايدن يصدر قرارًا عاجلاً بشأن تكساس

لا يشبع.. نجم ليفربول: فوجئت بتصرف محمد صلاح أمام لايبزيج

السودان يجدد تأكيده على ضرورة الوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

أخبار الرياضة| حسم الجدل بشأن الحجز على أرصدة الزمالك.. إصابة مروان محسن.. حقيقة اقتراب هداف الدوري العراقي من الأهلي

يعالج البهاق والصداع .. نوع غير معروف من التوابل بـ 25 فائدة

رد الإفتاء على شخص يجمع الصلوات الخمسة آخر اليوم

Advertisements

المستأجر يدفع 50% من قيمة الأجرة القانونية المحددة للشقة..تعديلات على قانون الإيجار القديم

الغرامة والحبس 6 أشهر.. تامر أمين يواجه عقوبة سب وقذف الصعايدة

وزير التعليم العالي يبعث رسالة طمأنة للطلاب قبل انطلاق اجتماع الأعلى للجامعات

مسار إجباري للدخول.. قرارات عاجلة عن الإجراءات الاحترازية بامتحانات الجامعات

زيادة الإيجار ومنع التوريث.. تعديلات مرتقبة على الإيجارات القديمة

قرار نهائي.. عودة الدراسة بالجامعات السبت المقبل

النيابة في اتهام سفاح الجيزة بقتل شقيقة زوجته: وعد ضحيته بالزواج وخنقها

الأعلى للجامعات: استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات 27 فبراير وسط إجراءات احترازية مشددة

خاص | مفاجآت في شهادة تميم يونس مطرب «سالمونيلا» بقضية الطبيب المتحرش

منطقة كوارث.. بايدن يصدر قرارًا عاجلاً بشأن تكساس

عقوبة الإعلامي الجريء.. مستجدات أزمة تامر أمين بسبب الصعايدة

الرد سيكون قاسيا.. جماهير المريخ السوداني تهاجم نجم الأهلي السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متخففش هدومك قبل أبريل.. هاني الناظر يوجه نصائح هامة في الطقس البارد

بداية المعسكر المفتوح للمنتخب الوطني مواليد 2006.. صور

طريقة عمل مايونيز صيامي.. 5 وصفات مختلفة