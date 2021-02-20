محافظ المنيا يتفقد عددًا من المصانع الصغيرة بقري مركز سمالوط لدعم صغار المستثمرين وحل مشاكلهم.. صور

تفقد اللواء أسامة القاضي ، محافظ المنيا اليوم عددا من المصانع الصغيرة المقامة بقري العزيمة والطيبة وشوشة والصليبة بمركز سمالوط ، لمتابعة العمل داخل تلك المصانع والوقوف على عدد من المعوقات والمشكلات التي تواجه المصانع والعمل على حلها ، شملت جولة المحافظ تفقد مصانع لانتاج العصائر والحلاوة الطحينية والمكرونة .





جاء ذلك بحضور العقيد محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة ، محمد سيد رئيس مركز سمالوط ، وليد مختار مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة والمهندس وليد أحمد مدير وحدة مشروعك بالمحافظة .





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