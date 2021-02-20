محافظ المنيا يتفقد عددًا من المصانع الصغيرة بقري مركز سمالوط لدعم صغار المستثمرين وحل مشاكلهم.. صور

تفقد اللواء أسامة القاضي ، محافظ المنيا اليوم عددا من المصانع الصغيرة المقامة بقري العزيمة والطيبة وشوشة والصليبة بمركز سمالوط ، لمتابعة العمل داخل تلك المصانع والوقوف على عدد من المعوقات والمشكلات التي تواجه المصانع والعمل على حلها ، شملت جولة المحافظ تفقد مصانع لانتاج العصائر والحلاوة الطحينية والمكرونة .
جاء ذلك بحضور العقيد محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة ، محمد سيد رئيس مركز سمالوط ، وليد مختار مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة والمهندس وليد أحمد مدير وحدة مشروعك بالمحافظة .
وجه المحافظ مدير إدارة الاستثمار بإعداد حصر تفصيلي للمصانع المقامة بمركز سمالوط ، كما استمع المحافظ إلى مطالب أصحاب المصانع والمعوقات التي تواجههم، ومنها توفير الغاز الطبيعي والمرافق وتقنين أوضاع عدد من المصانع ، حيث وجه المحافظ بضرورة الإسراع في التقديم على طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المقررة نهاية مارس القادم، ودفع جدية التصالح للبدء في تقنيين أوضاع تلك المصانع، تمهيدا لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالترخيص، ودخولهم في الإطار بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية .