بعد افتتاح السيسي لمجمع الاسماعيلية الطبي.. إجراء 4 عمليات جراحية عاجلة مجانا

من جهته قال الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، تعليقا على افتتاحات الرئيس السيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومجمع الإسماعيلية الطبي، الثلاثاء، "منظومة التأمين الصحي الشامل منظومة تكافلية متكاملة تُقدم الخدمات الصحية للمواطن، وتوفر خدمة طبية؛ وفق أحدث النظم والوسائل العالمية المستخدمة في الخدمات الطبية".

وتابع على حطب:"منظومة التأمين الصحي تحقق نجاحات كبيرة والمواطن يستطيع إجراء عملية جراحية كبيرة، ويدفع 300 جنيه فقط قيمة الاشتراك في المنظومة، وغير القادرين تتحمل الدولة قيمة اشتراكهم في المنظومة".

وتابع على حطب:"منظومة التأمين الصحي تحقق نجاحات كبيرة والمواطن يستطيع إجراء عملية جراحية كبيرة، ويدفع 300 جنيه فقط قيمة الاشتراك في المنظومة، وغير القادرين تتحمل الدولة قيمة اشتراكهم في المنظومة".

في سياق متصل، أطلقت سيدة اسم وزيرة الصحة "هالة" علي طفلتها بعد ولادتها داخل مجمع الإسماعيلية الطبي في أول حالة ولادة قيصرية بعد افتتاح الرئيس السيسي له.





من جانبه، قال إبراهيم حسن ابراهيم، عامل بشركة زراعية، بمحافظة الاسماعيلية، إنه كان حريصا علي التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتصادف موعد ولادة زوجته بسمة سليمان البعلي، بعد افتتاح الرئيس السيسي لمجمع الاسماعيلية الطبي بايام، وتوجهوا الي اقرب وحدة صحية، وتم التنسيق، مع ادارة المجمع، بحيث يتم اجراء العملية القيصرية به، وبالفعل تمت العملية بنجاح، مشيرا الي تحسن الخدمات وتوفير كافة المستلزمات الطبية، واجراء العملية بالمكان دون ان ينفق جنيها واحدا.





وقالت بسمة، الام، انها حرصت علي اطلاق اسم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد علي طفلتها الثالثة، تقديرا لجهودها الواضحة في المجال الطبي بمحافظة الاسماعيلية، و توافر الامكانيات بمجمع الاسماعيلية الطبي، لافتة الي انها تشعر وكانها انجبت طفلتها هالة داخل مستشفي خاص كبري.





واشارت الام، الي ان لديها طفلتين هما ميرنا ٨ سنوات وورود ٥ سنوات، وانها المرة الاولي التي تنجب فيها دون تحمل اي نفقات مقابل اجراء عملية الولادة القيصرية.





وقال الدكتور نادر اللبيدي استشاري النساء والتوليد: "شرفت بان اقوم باجراء اول حاله ولادة بالمجمع الطبي بالاسماعيلية بعد الافتتاح مع الزملاء الدكتور محمد ابو الحسن اخصائي النسا والتوليد والدكتور محمد صلاح سالم نائب القسم بوجود وكيل اول المجمع الدكتور عادل حسان"، متمنيا ان يكون المجمع الطبي بالاسماعيلية فتحه خير وملاذ للفقراء.





وقال الدكتور نادر اللبيدي أن السيدة أطلقت اسم "هالة" علي نجلتها بعد ما شاهدته من تطور داخل مجمع الإسماعيلية الطبي وحسن استقبالها وتطوير المنظومة الصحية.





وأضاف ان السيدة خضعت للجراحة بغرفة العمليات المجهزة بأحدث التجهيزات، مشيرًا إلي ان منظومة التأمين الصحي الشامل ساعدت كثيرًا في تخفيف العبء عن المواطنين والأطباء بعمل تنظيم بشكل أفضل للحالات.





وأجرى الدكتور نادر اللبيدي استشاري النساء والتوليد أول عملية جراحية لولادة قيصرية بالمجمع الطبي لسيدة في العقد الثالث من العمر.





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، منظومة التامين الصحي، الثلاثاء، بثلاث محافظات، هي الإسماعيلية والاقصر وشمال سيناء، علي هامش جولة تفقدية فى مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية، الذي تم افتتاحه مع المنظومة الجديدة.



