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رياضة

مرعب الحراس.. سعد سمير يهنئ عماد متعب بعيد ميلاده الـ 38

السبت 20/فبراير/2021 - 06:10 م
متعب وسعد
متعب وسعد
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محمد بدران
حرص سعد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي ، علي تهنئة عماد متعب، نجم فريق الكرة بالأهلي السابق بمناسبة عيد ميلاده اليوم.

ونشر سعد سمير  صورة عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلق قائلًا:"كل سنة وانت طيب ياقناص يامرعب الحراس"

ويحتفل عماد متعب، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاده الـ 38، حيث وُلد القناص في 20 فبراير عام 1983 بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

بدأ عماد متعب مسيرته الكروية في فريق مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية ، ولعب في صفوفه حتى سن 12 عاما، قبل أن ينضم إلى النادي الأهلي وهو في سن الـ 13 عاما.

وخاض عماد متعب 320 مباراة بقميص النادي الأهلي سجل خلالهما 120 هدفا، وتوج مع الفريق بالدوري الممتاز 11 مرة، وكأس مصر 3 مرات، والسوبر المصري 6 مرات، والسوبر الأفريقي 3 مرات، والكونفدرالية مرة واحدة، كما توج مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية 3 مرات.
مرعب الحراس.. سعد سمير يهنئ عماد متعب بعيد ميلاده الـ 38
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