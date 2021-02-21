ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 21-2-2021

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:09 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
Advertisements
محمد يحيي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة بالسوق المصرية  بدون أي تغيير، علي مدار الـ3 أيام الماضية وحتي مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 21-2-2021.

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 15.6 جنيها للشراء و 15.7 جنيها للبيع.

اقرأ أيضا:

وسجل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.56 جنيه للشراء و 15.66 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي، الأهلي اليوناني، الأمارات دبي، الأهلي المتحد، القاهرة،التعمير والاسكان"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.57 جنيه للشراء و 15.67 جنيه للبيع في بنكي" HSBC، أبوظبي التجاري"

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.58 جنيه لشراء و 15.68 جنيه للبيع في بنكي" المصرف العربي الدوليAIB، البنك العقاري المصري".

وصل سعر الدولار  مقابل الجنيه نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، قطر الوطني الأهليَQNB، مصر، المصري لتنمية الصادرات".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدوليCIB، العربي الافريقي الدولي،ABC ، مصر إيران للتنمية".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع  في بنوك " بلوم، كريدي أجريكول، مصرف أبوظبي الاسلامي، قناة السويس، المشرق، الأهلي الكويتي، البركة،سايب، الاسكندريةـ عودة، الكويت الوطني، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، المصرف المتحد".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنك  أبوظبي الاول

وصل سعر الدولار في نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنكي " التجاري وفا، العربي"


وصل سعر الدولار نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي
 


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سعر الدولار في البنوك اليوم 22-12-2020

الدولار يستقر في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم 31-1-2021

الدولار يستقر في البنوك للأسبوع الثاني .. وأعلى سعر 16.17 جنيها

سعر الدولار في البنوك اليوم 2-2-2021

تراجع جديد للدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

ذكاء خارق .. مصطفى من عبقري رياضيات إلى بائع مناديل بالشرقية

صلاح عبد الله: إصابتي بجلطة دماغية غيرت مسار حياتي

وفاة والدة رونالدينهو متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

ما حكم ترك صلاة الفجر عمدا أو بسبب النوم .. الإفتاء ترد

تفاصيل جديدة في قضية غسيل أموال المشاهير بالكويت

لأول مرة.. لميس الحديدي تكشف عن منقذي عمرو أديب بعد الحادث

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض.. حفل زفاف عجوز تجاوزت الـ90| فيديو وصور

تساقط حطام طائرة على حي سكني بعد احتراق محركها.. فيديو وصور

طريقة تحضير القهوة العربي