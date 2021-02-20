الانتهاء من 1000 كيلو.. الري: لن يتم تحميل المزارعين تكاليف تبطين الترع.. فيديو

قال محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، إنه تم الإنتهاء من1000 كيلو في مشروع تبطين الترع، ونسير بمعدلات إنجاز متميزة.





أضاف محمد غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" جاري تنفيذ 4 آلاف كيلو متر من أصل 7 ألاف كيلو متر من المفترض أن ينتهوا في منتصف العام المقبل".





وتابع محمد غانم:" الهدف من تبطين الترع توفير عملية توزيع عادلة للمياه لكل الفلاحين والمزارعين".





أكمل محمد غانم : الترع كانت تعاني من مخلفات وحشائش كثيرة في المصارف والترع والمجريى المائي مما يسبب إعاقة لعملية وصول المياه إلى الأراضي الزراعية".



