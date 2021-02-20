ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الانتهاء من 1000 كيلو.. الري: لن يتم تحميل المزارعين تكاليف تبطين الترع.. فيديو

السبت 20/فبراير/2021 - 06:30 م
تبطين الترع
تبطين الترع
Advertisements
هاني حسين
قال  محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، إنه تم الإنتهاء من1000 كيلو في مشروع تبطين الترع، ونسير بمعدلات إنجاز متميزة.

أضاف  محمد غانم  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" جاري تنفيذ 4 آلاف كيلو متر من أصل 7 ألاف كيلو متر من المفترض أن ينتهوا في منتصف العام المقبل".

 وتابع محمد غانم:"  الهدف من تبطين الترع توفير عملية توزيع عادلة للمياه لكل الفلاحين والمزارعين".

أكمل محمد غانم : الترع كانت تعاني من مخلفات وحشائش كثيرة في المصارف والترع والمجريى المائي مما يسبب إعاقة لعملية وصول المياه إلى الأراضي الزراعية".

 ولفت محمد غانم:" لا يتم تحميل المزارعين تكاليف تبطين الترع في مختلف المحافظات وهذا الأمر شائعة  تم تداولها مؤخرا، وتكلفة التبطين 18 مليار جنيه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الري: الاعتماد على النظم الحديثة في الزراعة يزيد الإنتاج 40%

تكلفته 18 مليارا.. الري تكشف عن أهمية مشروع تبطين الترع للمزارعين

نقيب الفلاحين لـ «صدى البلد»: 7 آلاف كيلو متر مرحلة أولى فى مشروع تبطين الترع.. والأولوية لمصدر المشاكل

الري: تطوير 7 آلاف كيلو متر من الترع بتكلفة 18 مليار جنيه

متحدث الري في حوار لـ«صدى البلد»: القيادة السياسية تضع محور الأمن المائي في الأولوية.. الترع عانت عشرات السنين من تعدي المواطنين.. و3 ملايين جنيه فاتورة تبطين كل كيلو متر

الري: إنجاز ما يقرب من ألف كيلو من تطوير وتبطين الترع حتى الآن

ترشيحاتنا

مصدر أمني يكشف حقيقة ادعاءات الإخوان بتعرضهم لانتهاكات في سجن شديد الحراسة

السعودية.. حقيقة مقتل المدربة الرياضية رفعة اليامي

لمرضى الكوليسترول.. تناول هذه الأعشاب وشاهد النتيجة

هداف الدوري العراقي يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقترابه من الأهلي

فعال ضد العدوى.. كيف يحمي الزنك من نزلات البرد

مصرع وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم سيارة نقل بدراجة نارية بكفر شكر

Advertisements

المستأجر يدفع 50% من قيمة الأجرة القانونية المحددة للشقة..تعديلات على قانون الإيجار القديم

الغرامة والحبس 6 أشهر.. تامر أمين يواجه عقوبة سب وقذف الصعايدة

قناة مدرستنا: تصريحات جديدة من وزير التعليم في جروب الماميز .. 8 مساء

زيادة الإيجار ومنع التوريث.. تعديلات مرتقبة على الإيجارات القديمة

لدي ميول أنثوية.. تفاصيل إجراء عملية تصحيح جنسي لـ منتجة شهيرة

قرار نهائي.. عودة الدراسة بالجامعات السبت المقبل

بعد أزمة الصعايدة .. رانيا يوسف ترد بقوة على تامر أمين .. تفاصيل

مسار إجباري للدخول.. قرارات عاجلة عن الإجراءات الاحترازية بامتحانات الجامعات

النيابة في اتهام سفاح الجيزة بقتل شقيقة زوجته: وعد ضحيته بالزواج وخنقها

عقوبة الإعلامي الجريء.. مستجدات أزمة تامر أمين بسبب الصعايدة

خاص | مفاجآت في شهادة تميم يونس مطرب «سالمونيلا» بقضية الطبيب المتحرش

الأعلى للجامعات: استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات 27 فبراير وسط إجراءات احترازية مشددة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبراء يحددون أسباب تمحور فيروس كورونا

غنية بالفيتامينات.. طريقة عمل كبدة فراخ بالبصل

فعال ضد العدوى.. كيف يحمي الزنك من نزلات البرد