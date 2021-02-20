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سيارات

قد تؤدي للاشتعال .. 3 أسباب وراء رائحة البنزين داخل سيارتك

السبت 20/فبراير/2021 - 06:41 م
3 اسباب وراء رائحة
3 اسباب وراء رائحة البنزين داخل سيارتك
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صبري طلبه
ربما يتعرض قائد السيارة لأي من الأعطال الخاصة بعالم الميكانيكا، و عند حدوث ذلك فمن الممكن أن يصاب بالقلق و الحيرة، و خاصة إذا كان هذا الأمر جديدا عليه، و مشكلة اليوم لا تتعلق  بمنظومة الفرامل و الاطارات أو خلل في منظومة المحرك، أو مشكلة اصابت منظومة التبريد، ولكن تكمن وراء رائحة السيارة و بالأخص "رائحة البنزين".

 يقدم موقع "صدى البلد"  3 أسباب وراء رائحة البنزين داخل السيارة.

- بخاخات الوقود 
عند انسداد بخاخات الوقود أو وصول الشوائب و الرواسب اليها، فهذا دليل واضح يشير إلى تلك الرائحة، و مع الضغط على دواسة البنزين بشكل كبير و استهلاك نسبة وقود هائلة تبدأ هذه الرائحة في الزيادة، و السبب  عدم تنظيف رشاشات الانجكشن في موعدها الصحيح، و لذلك فمن الضروري أن نقوم بالصيانة الدورية لهذه الرشاشات في موعدها المحدد، وذلك حتى نتفادى الوقوع في هذه المشكلات.

- تغيير الفلتر البنزين
 فلتر البنزين يمثل قيمة كبير داخل المنظومة الميكانيكية للسيارة، فهو المسؤول عن حجب الشوائب التي تؤثر على حركة الوقود للمحرك، و عند اهمال تغييره فسوف تتراكم هذه الرواسب و تزداد في التجمع، ثم تحدث حالة خلل واضحة و يلاحظ بعد ذلك رائحة بنزين قوية داخل السياراة، و من الأفضل أن نقوم بتغييرة على الفور أو عند موعد الصيانة المتبع لتفادي الوقوع في هذه المشكلة و التي ربما ينتج عنها تلفيات كبيرة في دورة أداء المحرك.

- علبة الوقود و احكام الغلق 
تقع مضخة الوقود اسفل المقاعد الخلفية بالسيارة، و بالطبع يوجد غطاء يقوم بإحكام عملية الغلق، وفي حالة تلف هذا الغطاء فسوف نلاحظ رائحة الوقود تزداد بقوة، ولذلك فيجب علينا أن نقوم بإحضار قطعة جديدة و تركيبها بدلًا من القديمة، و لكي نتجنب مشكلات تسرب الوقود، و التي ربما تؤثر على حالة المقعد الخلفي، أو تتسبب في حدوث حريق بالسيارة.
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