قد تؤدي للاشتعال .. 3 أسباب وراء رائحة البنزين داخل سيارتك

ربما يتعرض قائد السيارة لأي من الأعطال الخاصة بعالم الميكانيكا، و عند حدوث ذلك فمن الممكن أن يصاب بالقلق و الحيرة، و خاصة إذا كان هذا الأمر جديدا عليه، و مشكلة اليوم لا تتعلق بمنظومة الفرامل و الاطارات أو خلل في منظومة المحرك، أو مشكلة اصابت منظومة التبريد، ولكن تكمن وراء رائحة السيارة و بالأخص "رائحة البنزين" .





يقدم موقع "صدى البلد" 3 أسباب وراء رائحة البنزين داخل السيارة.





- بخاخات الوقود

عند انسداد بخاخات الوقود أو وصول الشوائب و الرواسب اليها، فهذا دليل واضح يشير إلى تلك الرائحة، و مع الضغط على دواسة البنزين بشكل كبير و استهلاك نسبة وقود هائلة تبدأ هذه الرائحة في الزيادة، و السبب عدم تنظيف رشاشات الانجكشن في موعدها الصحيح، و لذلك فمن الضروري أن نقوم بالصيانة الدورية لهذه الرشاشات في موعدها المحدد، وذلك حتى نتفادى الوقوع في هذه المشكلات.





- تغيير الفلتر البنزين

فلتر البنزين يمثل قيمة كبير داخل المنظومة الميكانيكية للسيارة، فهو المسؤول عن حجب الشوائب التي تؤثر على حركة الوقود للمحرك، و عند اهمال تغييره فسوف تتراكم هذه الرواسب و تزداد في التجمع، ثم تحدث حالة خلل واضحة و يلاحظ بعد ذلك رائحة بنزين قوية داخل السياراة، و من الأفضل أن نقوم بتغييرة على الفور أو عند موعد الصيانة المتبع لتفادي الوقوع في هذه المشكلة و التي ربما ينتج عنها تلفيات كبيرة في دورة أداء المحرك.





- علبة الوقود و احكام الغلق