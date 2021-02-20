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أخبار العالم

إيران تطلب من أمريكا وحلفائها التعليق على قنابل إسرائيل النووية

السبت 20/فبراير/2021 - 07:05 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، أن إسرائيل بصدد توسعة موقع ديمونة للأبحاث النووية الواقع بصحراء النقب، مطالبًا الولايات المتحدة وحلفائها بالتعليق على هذا الأمر.

وقال ظريف عبر حسابه على موقع "تويتر": "إسرائيل بصدد توسعة ديمونة، مصنع القنابل النووية الوحيد في المنطقة".

وأرسل ظريف في تغريدته إشعارات لحسابات الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وطلب منهم التعليق على الموضوع.

وأضاف مخاطبا هؤلاء الزعماء: "هل تشعرون بقلق عميق؟ هل أنتم قلقون قليلا؟ تريدون التعليق؟ هذا ما ظننته!"، في إشارة إلى صمت القادة تجاه توسعة إسرائيل مركزها النووي.

وأكدت صور فضائية أن إسرائيل تنفذ أعمال بناء جديدة ملموسة في مركز ديمونة، حيث نشر الفريق الدولي المعني بالمواد الانشطارية (IPFM)، وهو هيئة تضم خبراء نوويين من 17 دولة، يوم الخميس صورا التقطها قمر صناعي في الرابع من يناير الماضي، وهي تؤكد أن إسرائيل تعمل على توسيع موقع ديمونة بشكل ملحوظ.

وتم الكشف عن دور مفاعل ديمونة في برنامج إسرائيل النووي السري لأول مرة عام 1986 من قبل الخبير النووي الإسرائيلي، مردخاي فعنونو، الذي كان موظفا سابقا في هذا الموقع وغادر إسرائيل إلى بريطانيا.
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