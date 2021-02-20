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أدلة جديدة .. هل فيروس كورونا يعيش على الأسطح ؟

السبت 20/فبراير/2021 - 10:02 م
كورونا على الأسطح
كورونا على الأسطح
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حياة عبد العزيز
تطهير الأسطح والزجاج والبلاستيك من ابرز النصائح التي عزمت عليها الأطباء منذ انتشار فيروس كورونا في العالم، كنوع من الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19.

وتساءل الكثير من الأشخاص عن احتمالة وجود فيروس كورونا على الأسطح، حيث كشفت أكثر من دراسة انه يعيش لفترات متفاوتة على الأسطح وخاصة البلاستيك.

ولكن اكتشف دراسة جديدة أجراها المعهد الهندي للتكنولوجيا في بومباي أن فيروس كورونا الجديد قد يعيش لفترة أقل على الورق والملابس مقارنة بالأسطح غير النفاذة مثل البلاستيك والزجاج.

ووفقا لموقع "timesofindia"، تنتقل عدوى كورونا بسهولة من خلال قطرات الجهاز التنفسي المحملة بالفيروسات والتي يمكن أن تتكوّن من فوميت عند السقوط على الأسطح، والتي يمكن أن تكون بمثابة مصدر لانتشار العدوى.

وحلل الباحثون تجفيف القطرات على الأسطح غير النفاذة والمسامية، ووجدوا أن القطرات تبقى سائلة لفترة زمنية أقصر بكثير على الأسطح المسامية، مما يجعلها أقل ملاءمة للعدوى.

ووجدت الدراسة أيضًا أن الفيروس يمكن أن يبقى لمدة 4 أيام على الزجاج و7 أيام على البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ، ويعيش الفيروس 3 ساعات ويومين فقط على الورق والقماش.

كما اقترح الخبراء وفقا للدراسة، أن تكون المقاعد في الأماكن العامة مثل مراكز التسوق والمطاعم ومحطات السكك الحديدية وانتظار المطار مغطاة بقطعة قماش للحد من انتشار العدوى.

وقد وجد أيضًا أن 99.9 % من المحتوى السائل للقطرة على كل من الأسطح غير النفاذة والمسامية تبخرت خلال الدقائق القليلة الأولى، يبقى الفيلم الرقيق المتبقي على الأجزاء الصلبة المكشوفة، حيث لا يزال بإمكان الفيروس البقاء على قيد الحياة.
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