دراسة تكشف.. 3 طرق جديدة لمواجهة اكتئاب كورونا

وجدت دراسة جديدة وفقًا لموقع medicalxpress، وأكدت أن البعض يواجه الاكتئاب أو مشكلة في التركيز، ويمكن أن يكون الاكتئاب أيضًا مهددًا للحياة، وذلك بسبب فيروس كورونا، ولذلك من المهم فهم أسبابه وكيفية تحديده والخطوات التي يمكننا اتخاذها لمواجهته، فيما يلي بعض الأشياء التي يمكننا القيام بها حتى ينتهي الوباء للبحث عن بعضنا البعض والبقاء بصحة أفضل.
- أضف الأشياء الصغيرة الجيدة إلى حياتك
في حين أن العلاج الاحترافي مثالي، فما الذي يمكن أن يفعله الناس عندما يرون مزاجهم ينخفض؟
يقول هاريس، إنه من المهم البدء في إضافة أشياء صغيرة إلى حياتك تستمتع بها ، لمحاربة مشاعر العجز التي غالبًا ما تصاحب الاكتئاب.
"خطط لأنشطة صغيرة يوميًا تتيح قدرًا معتدلًا من المتعة والإنجاز (على سبيل المثال ، القراءة وتنظيف مكتبك ورسم صورة وتصفيف شعرك)" ، كما يقول، "جدولة النشاط فعالة للغاية في البداية مع الاكتئاب".
- ابحث عن طرق لتنشيط جسمك
أحد أفضل علاجات الاكتئاب هو ممارسة الرياضة البدنية، في حين أن عدم ممارسة الرياضة يمكن أن يؤدي إلى أعراض الاكتئاب، خاصة خلال هذا الوقت الصعب، من المهم أن تعتني بجسدك.
لذلك احرص على الحفاظ على روتين الرعاية الذاتية، مثل الحصول على قسط كافٍ من النوم، وتناول الطعام بشكل جيد، والخروج إلى الخارج عندما يكون ذلك ممكنًا، وكلها مرتبطة بالوقاية من الاكتئاب، وعلى الرغم إجراء تعديلات على روتينه الرياضي بسبب الوباء، فإن بعض هذه التغييرات كانت إيجابية على الصحة.
- تواصل مع الآخرين
يؤكد كل من هاريس وليو أهمية التواصل مع الآخرين لمنع الاكتئاب، يشجع ليو الأشخاص المصابين بالاكتئاب على بذل جهد للاتصال بأصدقائهم القدامى أو أفراد أسرتهم، أو أخذ رفقة في نزهاتك (إذا كان بإمكانك التنزه)، أو الانخراط بطرق أخرى مع الأشخاص الذين تهتم لأمرهم.
ويقول: "الدعم الاجتماعي يقطع شوطًا طويلًا، حتى في مواجهة الكوارث الطبيعية، لأن تجربة شيء ما معًا تخلق التواصل والتفاهم".