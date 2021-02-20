دراسة تكشف.. 3 طرق جديدة لمواجهة اكتئاب كورونا

وجدت دراسة جديدة وفقًا لموقع medicalxpress، وأكدت أن البعض يواجه الاكتئاب أو مشكلة في التركيز، و

- أضف الأشياء الصغيرة الجيدة إلى حياتك

في حين أن العلاج الاحترافي مثالي، فما الذي يمكن أن يفعله الناس عندما يرون مزاجهم ينخفض؟

"خطط لأنشطة صغيرة يوميًا تتيح قدرًا معتدلًا من المتعة والإنجاز (على سبيل المثال ، القراءة وتنظيف مكتبك ورسم صورة وتصفيف شعرك)" ، كما يقول، "جدولة النشاط فعالة للغاية في البداية مع الاكتئاب".

- ابحث عن طرق لتنشيط جسمك

أحد أفضل علاجات الاكتئاب هو ممارسة الرياضة البدنية، في حين أن عدم ممارسة الرياضة يمكن أن يؤدي إلى أعراض الاكتئاب، خاصة خلال هذا الوقت الصعب، من المهم أن تعتني بجسدك.









لذلك احرص على الحفاظ على روتين الرعاية الذاتية، مثل الحصول على قسط كافٍ من النوم، وتناول الطعام بشكل جيد، والخروج إلى الخارج عندما يكون ذلك ممكنًا، وكلها مرتبطة بالوقاية من الاكتئاب، وعلى الرغم إجراء تعديلات على روتينه الرياضي بسبب الوباء، فإن بعض هذه التغييرات كانت إيجابية على الصحة.