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رياضة

استعدادا لـ كأس مصر.. سيراميكا كليوباترا يخضع لمسحة فيروس كورونا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:52 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا يخضع لمسحة فيروس كورونا
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عبدالله هشام
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لمسحة طبية مساء اليوم، من أجل الكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قبل أداء مباراة غزل المحلة يوم الاثنين المقبل.

سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة فريق غزل المحلة، مساء الاثنين المقبل، على ملعب استاد حرس الحدود في الإسكندرية، ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة كأس مصر.

تأتي المسحة الطبية في إطار تعليمات اتحاد الكرة المصري، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تجري الأندية مسحات بشكل مستمر، قبل خوض أي مباراة في مسابقة الدوري الممتاز أو بطولة كأس مصر.

سيراميكا كليوباترا فاز على غزل المحلة في الجولة قبل الماضية من مسابقة الدوري الممتاز، بهدفين دون رد.
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