عالم ألماني يعلن مفاجأة عن منشأ فيروس كورونا





قال عالم ألماني شهير إنه متأكد بنسبة 99.9% من أن فيروس كورونا المستجد، قد تسرب من مختبر أبحاث في مدينة ووهان الصينية.





ونشر الدكتور رولان ويسيندينجر من جامعة هامبورج بحثا من 100 صفحة، توضح ما يقول إنه دليلا على تسرب فيروس كورونا من معهد ووهان للفيروسات، وفقا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية.





ويرى البروفيسور الألماني أن عدم العثور على المضيف الحيواني للفيروس، والمخاوف المتعلقة بالسلامة حول مختبر ووهان، ومشاركة الباحثين في دراسات مثيرة للجدل، كلها تؤكد وجهة نظره.





في المقابل، ينتقد آخرون بحث الدكتور الألماني قائلين إنه "غير علمي" ويعتمد على التقارير الصحفية ومقاطع الفيديو على يوتيوب كمصادر، مشيرين إلى أنه ليس خبيرا متخصصا في علم الفيروسات.





وبحسب الصحيفة، نشر العالم الألماني ورقته البحثية بعد 10 أيام فقط من تحقيق بعثة منظمة الصحة العالمية في ووهان حول منشأ فيروس كورونا، حيث رفض العلماء فكرة "نظرية المؤامرة" واحتمالية تسرب الوباء من مختبر المدينة.



