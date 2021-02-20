ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جالطة سراى يتقدم على آلانيا سبور بهدف إمري

السبت 20/فبراير/2021 - 07:08 م
فريق جالطة سراى
فريق جالطة سراى
Advertisements
يسري غازي
أحرز إمرى كلينيك هدف فريق جالطة سراى الهدف الأول فى مرمى آلانيا سبور بالدقيقة 18 فى المباراة المقامة بينهما حاليا فى إطار منافسات بطولة الدورى التركي.

وحرم القائم مصطفى محمد مهاجم فريق جالطة سراى المعار من نادى الزمالك من تسجيل الهدف الأول فى المباراة والخامس له وذلك فى مواجهة الانيا سبور بالدورى التركي.

وتسلم مصطفى محمد الكرة وسدد الكرة بقدمه  قوية وسط رقابة لصيقة من دفاعات المنافس من خارج منطقة الجزاء لتصطدم بالقائم وتمر إلى خارج المرمى بعدما فشل حارس ألانيا سبور فى إبعادها بيده.

وأعلن فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالاتا سراي التشكيل الأساسي لمواجهة ألانيا سبور، على ملعب باهجه شهير اوكولاري، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري التركي.

وتواجد النجم المصري مصطفى محمد ضمن تشكيلة جالاتا سراي الأساسية.

وجاء تشكيل جالاتا سراي كالتالي:

موسليرا - هنري - إتيبو - بايرام-  يدلان - لوينداما - ماركو - امري - توران - فيرنانديز - مصطفى محمد

ويسعى مصطفى محمد لمواصلة انطلاقته الصاروخية مع جالاتا سراي بالتسجيل في مباراة اليوم، وقيادة فريقه للفوز، وتأمين الصدارة.

كان مصطفى محمد انضم إلى جالاتا سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار. 

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 4 مباريات حتى الآن بمسابقتي الدوري والكأس، سجل خلالها 4 أهداف. 

ويتصدر جالاتا سراي جدول ترتيب مسابقة الدوري التركي برصيد 51 نقطة، بفارق الأهداف عن بشكتاش صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ألانيا سبور في المركز الخامس بـ 42 نقطة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد حسن يوجه نصائح لـ مصطفى محمد عقب انتقاله لـ الدوري التركي

نجم برشلونة السابق يرحب بـ مصطفى محمد في جالاتا سراي

الدوري التركي.. مصطفى محمد يقود هجوم جالاتا سراي أمام فنربخشة

مصطفى محمد أساسيًا مع جالاتا سراي أمام آلانيا سبور في كأس تركيا

مصطفى محمد يتصدر غلاف مجلة جالاتا سراي

مصطفى محمد يسعى لمواصلة تألقه مع جالاتا سراي أمام ألانيا سبور.. الليلة

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي يبعث رسالة طمأنة للطلاب قبل انطلاق اجتماع الأعلى للجامعات

لا يشبع.. نجم ليفربول: فوجئت بتصرف محمد صلاح أمام لايبزيج

مقطع محذوف.. شاهد الرقصة المثيرة للجدل لـ اليسار مع نزار الفارس

غنية بالفيتامينات.. طريقة عمل كبدة فراخ بالبصل

ماذا يفعل الطالب في حالة إصابته بكورونا خلال الامتحانات.. الأعلي للجامعات يوضح

أنا آسف يا أولادي.. رسالة وداع مؤثرة لأب انتحر بحبوب الغلال السامة بالبحيرة

Advertisements

الدوري التركي.. موعد مباراة جالاتا سراي ضد ألانيا سبور والقنوات الناقلة

الرد سيكون قاسيا.. جماهير المريخ السوداني تهاجم نجم الأهلي السابق

لاعب جالطة سراي السابق: أتمنى تصعيدي للفريق الأول بالزمالك.. أحلم باللعب في برشلونة.. وجيلنا مهتم بالسوشيال ميديا (حوار)

وزير الرياضة ينهي الجدل: أزمة الحجز على أرصدة الزمالك في طريقها إلى الحل

لإنقاذ الفريق.. جماهير ليفربول تنتظر وفاء محمد صلاح بوعده أمام إيفرتون

هداف الدوري العراقي يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقترابه من الأهلي

الزمالك يكشف سبب استبعاده حازم إمام من بعثة السنغال

أخبار الرياضة| حسم الجدل بشأن الحجز على أرصدة الزمالك.. إصابة مروان محسن.. حقيقة اقتراب هداف الدوري العراقي من الأهلي

انفراجة للجزائر وغموض بالمغرب.. كاف يدرس حلول أزمة مباريات دورى الأبطال

بطل العالم يسقط في الدوري الألماني أمام فرانكفورت بثنائية

لا يشبع.. نجم ليفربول: فوجئت بتصرف محمد صلاح أمام لايبزيج

جالطة سراى يتقدم على آلانيا سبور بهدف إمري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنية بالفيتامينات.. طريقة عمل كبدة فراخ بالبصل

فعال ضد العدوى.. كيف يحمي الزنك من نزلات البرد

قبل افتتاح المعرض.. 43 لوحة للفنانة آلاء نجم تزين جدران جاليري "ضي"