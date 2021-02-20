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أحمد موسى: إهانة الصعايدة قضية لا تقبل الحياد.. فيديو

السبت 20/فبراير/2021 - 07:30 م
احمد موسى
احمد موسى
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قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على إهانة الصعايدة، إن هناك قضايا لا تقبل الحياد، مضيفا " الزمالة والصداقة شيء، وأهلي وناسي وشرفنا شيء تاني وانا عندي دول اهم".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "ما قيل في حق الصعايدة عار ونحن لا نسامح".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "لازم العدالة تاخد مجراها وأشكر المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام على موقفه تجاه ما حدث للصعايدة".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "يجب احترام المصريين ولا نقبل الإساءة من أحد".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "البنت عندنا بنوزنها بالذهب في الصعيد، والبنت بالنسبة للصعايدة شيء كبير للغاية".
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