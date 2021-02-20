أحمد موسى: إهانة الصعايدة قضية لا تقبل الحياد.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على إهانة الصعايدة، إن هناك قضايا لا تقبل الحياد، مضيفا " الزمالة والصداقة شيء، وأهلي وناسي وشرفنا شيء تاني وانا عندي دول اهم".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "ما قيل في حق الصعايدة عار ونحن لا نسامح".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "لازم العدالة تاخد مجراها وأشكر المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام على موقفه تجاه ما حدث للصعايدة".





ولفت الإعلامي أحمد موسى: "يجب احترام المصريين ولا نقبل الإساءة من أحد".



