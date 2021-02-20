مستشفى النجوم.. تدهور الحالة الصحية لـ والدة رضوى الشربيني.. حورية فرغلي تجري عملية جراحية

تعرض عدد من النجوم فى الأيام الأخيرة إلى وعكات صحية مختلفة، وهو الأمر الذى أثار حالة من القلق لدى جماهيرهم ومتابعيهم، بخلاف بعض النجوم الذين يعانون من الإصابة بفيروس كورونا.





ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، تطورات الحالة الصحية للنجوم:





رضوى الشربينى





تدهورت حالة والدة الإعلامية رضوى الشربينى، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذى استدعى دخولها غرفة رعاية مركزة ووضعها على جهاز تنفس صناعى .





وكشفت جيلان عاصم، ابنة خالة الإعلامية رضوى الشربيني، عن تدهور حالة خالتها الصحية ونشرت تدوينة عبر حسابها على فيسبوك وكتبت " نحن لا نملك الا الدعاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك يا خالتو هاله ويعافيك من كل سوء ".





وتابعت : برجاء الدعاء المكثف ب إخلاص و صدق بالشفاء العاجل .. خالتو هاله علي جهاز التنفس الصناعي في رعاية العز كورونا".

واضافت : أذهب البأس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما .. شفاكي الله وعفاكي يا حبيبتي طهور و خير ان شاء الله .. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك ومن جميع سخطك ..اللهم انا نسألك تمام النعمة وكمال الفضل والمنة ، اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ، اللهم انا نسألك عفوا وعافية ومعافاة وشفاءا من كل داء اللهم آمين آمين آمين و صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..الحالة حرجة ارجوكم كثفو الدعاء".









حورية فرغلي





تستعد الفنانة حورية فرغلي، لإجراء عملية جراحية ثانية، يوم الاثنين المُقبل، وذلك بعد نجاح العملية الجراحية الأولى لها مؤخرًا باستئصال العظام من القفص الصدري، وبدء حالتها الصحية في التحسن التدريجي.





وكشف مصدر مقرب من الفنانة حورية فرغلى تطورات الحالة الصحية لها؛ بعد أن أجرت العملية الأولى الخاصة بتركيب عظمة فى الأنف والتى أجرتها فى أمريكا بولاية شيكاغو.





وقال المصدر لـ "صدى البلد" إن حورية فرغلى بحالة صحية جيدة، بعد أن أجرت العملية الأولى، وأنها حاليا تخضع لجرعات الأكسجين من أجل إجراء العملية الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة.





وأضاف المصدر أن كل ما يتردد عن تدهور حالتها الصحية أمر غير حقيقى وهى بحالة صحية جيدة، ونطلب لها الدعاء بالشفاء العاجل وأن تعود بالسلامة إلى مصر.





وقال المصدر إنه تم الانتهاء من أول عملية جراحية لها واستغرقت حوالى 10 ساعات، وتتلخص العملية فى استئصال جزء من قفصها الصدري، مضيفًا أن الفنانة حورية فرغلي تستعد لإجراء العملية الثانية.





منى الحسيني





أعلنت الإعلامية منى الحسيني، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.





وكتبت منى الحسيني، في منشور لها عبر فيسبوك: «الكورونا أكبر عدو لعين، بس إن شاء الله هقوى عليه بقوة لا إله إلا الله .. دعواتكم أحبائي.. دمتم بصحة وعافية يارب».