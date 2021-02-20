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فن

الحالة حرجة .. رضوى الشربيني تعلن تدهور حالة والدتها الصحية

السبت 20/فبراير/2021 - 03:00 م
صدى البلد
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سيد احمد
تدهورت حالة والدة الإعلامية رضوى الشربينى، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذى استدعى دخولها غرفة رعاية مركزة ووضعها على جهاز تنفس صناعى .

وكشفت جيلان عاصم، ابنة خالة الإعلامية رضوى الشربيني، عن تدهور حالة خالتها الصحية ونشرت تدوينة عبر حسابها على فيسبوك وكتبت " نحن لا نملك الا الدعاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك يا خالتو هاله ويعافيك من كل سوء ".

وتابعت : برجاء الدعاء المكثف ب إخلاص و صدق بالشفاء العاجل .. خالتو هاله علي جهاز التنفس الصناعي في رعاية العز كورونا".
 
واضافت : أذهب البأس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما  .. شفاكي الله وعفاكي يا حبيبتي طهور و خير ان شاء الله .. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك ومن جميع سخطك ..اللهم انا نسألك تمام النعمة وكمال الفضل والمنة ، اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ، اللهم انا نسألك عفوا وعافية ومعافاة وشفاءا من كل داء اللهم آمين آمين آمين و صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..الحالة حرجة ارجوكم كثفو الدعاء". 

ويذكرا ان أكد الإعلامي خيري رمضان إصابة الإعلامية رضوى الشربيني بفيروس كورونا بعد أن قامت بعمل مسحة للتأكد من إصابتها.

وأضاف خيري رمضان خلال برنامجه " حديث القاهرة " المذاع على قناة" القاهرة والناس" : الاعلامية رضوي الشربيني قامت بعمل مسحة أمس هي وجميع افراد اسرتها واولادها للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا .

وأوضح خيري رمضان ، المسحات اكدت اصابتها هي واخوها ووالدتها، لافتا إلى ان والدتها لديها الأكسجين منخفض وهي الآن في العناية المركزة .
الحالة حرجة .. رضوى الشربيني تعلن تدهور حالة والدتها الصحية
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