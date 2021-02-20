عشرة العمر.. شريف اكرامي يهنئ عماد متعب بعيد ميلاده الـ 38









حرص شريف اكرامي حارس مرمى بيراميدز، علي تهنئة عماد متعب، نجم فريق الكرة بالأهلي السابق بمناسبة عيد ميلاده اليوم.









ونشر شريف اكرامي صورة عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق قائلًا: "‏كل سنه و انت طيب و أصيل يا عشرة العمر،عقبال ١٠٠ سنه يا قناص🎯🎉🎁🎈"









ويحتفل عماد متعب، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاده الـ 38، حيث وُلد القناص في 20 فبراير عام 1983 بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.









بدأ عماد متعب مسيرته الكروية في فريق مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية ، ولعب في صفوفه حتى سن 12 عاما، قبل أن ينضم إلى النادي الأهلي وهو في سن الـ 13 عاما.









وخاض عماد متعب 320 مباراة بقميص النادي الأهلي سجل خلالهما 120 هدفا، وتوج مع الفريق بالدوري الممتاز 11 مرة، وكأس مصر 3 مرات، والسوبر المصري 6 مرات، والسوبر الأفريقي 3 مرات، والكونفدرالية مرة واحدة، كما توج مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية 3 مرات.











