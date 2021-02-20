أول تعليق من الفنانة هبة الدري بعد انفصالها عن زوجها





وقالت هبة الدرى : "الصمت في بعض المواقف مهابة".





وكان كتب نواف العلى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : "أعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي، والانفصال كان من فترة بس ما حبيت أعلن عنه، بس الحين أخلي مسؤوليتي عن أي تصرف أو كلام قالته أو بتقوله".





وكان تزوج الفنان الكويتي نواف العلي للمرة الأولى من امرأة خارج الوسط الفني، واسفرت الزيجة عن انجاب ابنه الأول "عبد العزيز"، وكانت الزيجة الثانية من الفنانة المصرية هبة الدرى وذلك فى 12 ديسمبر 2012، واسفرت الزيجة عن انجاب ولدين الاول "بدر" عام 2014، والثانى "فهد" عام 2017.

نشرت هبة الدرى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بشان قرار انفصالها عن الفنان الكويتى نواف العلى وذلك فى اول تعليق لها بعد اعلان الانفصال.