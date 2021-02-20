ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أول تعليق من الفنانة هبة الدري بعد انفصالها عن زوجها

السبت 20/فبراير/2021 - 08:13 م
هبة الدرى ونواف العلى
هبة الدرى ونواف العلى
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشرت هبة الدرى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بشان قرار انفصالها عن الفنان الكويتى نواف العلى وذلك فى اول تعليق لها بعد اعلان الانفصال. 

وقالت هبة الدرى : "الصمت في بعض المواقف مهابة".

وكان كتب نواف العلى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : "أعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي، والانفصال كان من فترة بس ما حبيت أعلن عنه، بس الحين أخلي مسؤوليتي عن أي تصرف أو كلام قالته أو بتقوله".

وكان تزوج الفنان الكويتي نواف العلي للمرة الأولى من امرأة خارج الوسط الفني، واسفرت الزيجة عن انجاب ابنه الأول "عبد العزيز"، وكانت الزيجة الثانية من الفنانة المصرية هبة الدرى وذلك فى 12 ديسمبر 2012، واسفرت الزيجة عن انجاب ولدين الاول "بدر" عام 2014، والثانى "فهد" عام 2017.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طلاق النجوم في 2020.. عمرو دياب ودينا الشربيني الأحدث

من الانفصال إلى العودة.. تطورات أزمة عمرو دياب ودينا الشربينى

بعد تصدرها التريند.. العمر الحقيقى لـ سمية الخشاب وعدد زيجاتها

الفنان سيف عبد الرحمن مطلوب على جوجل

ترشيحاتنا

«الأعلى للجامعات» يقدم الفرصة للطلاب للاعتذار عن الامتحانات وفق هذه الشروط

مسار إجباري للدخول.. قرارات عاجلة عن الإجراءات الاحترازية بامتحانات الجامعات

بعد أزمة الصعايدة .. رانيا يوسف ترد بقوة على تامر أمين .. تفاصيل

لدي ميول أنثوية.. تفاصيل إجراء عملية تصحيح جنسي لـ منتجة شهيرة

الرد سيكون قاسيا.. جماهير المريخ السوداني تهاجم نجم الأهلي السابق

بعد تصدرها التريند.. رانيا يوسف تكشف مفاتنها في أجرأ إطلالات

Advertisements

وزير التعليم: لو أهالي طلاب النقل مش خايفين على ولادهم من كورونا نعمل لهم 5 امتحانات بدل واحد

المستأجر يدفع 50% من قيمة الأجرة القانونية المحددة للشقة..تعديلات على قانون الإيجار القديم

قناة مدرستنا: تصريحات جديدة من وزير التعليم في جروب الماميز .. 8 مساء

بعد أزمة الصعايدة .. رانيا يوسف ترد بقوة على تامر أمين .. تفاصيل

الغرامة والحبس 6 أشهر.. تامر أمين يواجه عقوبة سب وقذف الصعايدة

وزير التعليم: ما بنغيرش كلامنا كل شوية .. بنرضى الكل ومش عاجبين

بعد قرارات الأعلى للجامعات.. عميد حقوق عين شمس يكشف خطة الكلية للترم الثاني

الزمالك يتصدر والمقاصة يطيح الأهلى من الوصافًة .. ترتيب الدوري المصري

دفعا مليارا و15 مليونا و700 ألف جنيه .. سليمان وراسخ يتصالحان فى بعض القضايا المنسوبة اليهما

تغيير طاقم تحكيم مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي.. تفاصيل

بعد تصدرها التريند.. رانيا يوسف تكشف مفاتنها في أجرأ إطلالات

خاص | سيبوني في حالي.. حسام عاشور يكشف حقيقة رحيله عن الاتحاد السكندري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس لؤلؤ تفصيل.. إطلالات مثيرة لـ مي عمر

شعرك بيقع .. 7 طرق منزلية تمنع تساقطه

لا تصلح للحياة .. تفاصيل كارثة ولاية تكساس الأمريكية بسبب الطقس