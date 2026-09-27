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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني يصدر قرارا بقانون لزيادة فترة الترشح للانتخابات لتصبح 18 يوما

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني
أ ش أ

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، قرارا بقانون معدلا للقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، حيث تقرر بموجبه زيادة فترة الترشح للانتخابات لتصبح 18 يوما بدلا من 12 يوما.

ويأتي هذا التعديل ليتماشى مع الواقع الميداني الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني؛ حيث يواجه المواطنون قيودا مشددة ومستمرة على حركتهم وتنقّلهم نتيجة الظروف الأمنية والسياسية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما تهدف هذه الخطوة إلى منح القوائم الانتخابية والمرشحين فرصة زمنية أطول وأكثر مرونة لتجاوز العقبات الجغرافية، وتمكينهم من استكمال وتجهيز أوراق ترشحهم الرسمية وتقديمها للجنة الانتخابات المركزية في ظل هذه الظروف الاستثنائية والمعقدة.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات العامة

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