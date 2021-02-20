الجمهور يهاجم صناع مسلسل لؤلؤ بعد الإعلان عن تحضير الجزء الثاني

أكدت الشركة المنتجة لمسلسل " لؤلؤ " أنها بدأت فى التحضير للجزء الثانى من المسلسل وأوضحت الشركة أنه بداية من التحضير للجزء الأول كان متفقا أن يتم عرض الجزء الأول قبل رمضان، والثانى بمجرد الانتهاء من كتابته خلال الفترة المقبلة.





وقابل إعلان البدء فى تحضيرات الجزء الثانى من مسلسل لؤلؤ بالرفض من قبل المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وجاءت أبرز التعليقات "ازاى جزء تانى وأبطال المسلسل ماتوا واتسجنوا، لأ كفاية مش عايزين، متعملوش جزء تانى هتخسروا فلوسكم، مش عايزين أى اجزاء تانى، كفاية كده متتعبوش نفسكوا".





يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" انتهى عرضه على قناة ON، وهو من بطولة مى عمر وأحمد زاهر ونرمين الفقى وإدارد ونجلاء بدر، وعدد آخر كبير من الفنانين، سيناريو وحوار محمد مهران، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمد عبد السلام.