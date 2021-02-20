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مي عمر تكشف كواليس مسلسل لؤلؤ: اللي بيحبني خاني.. وأكرم حسني حفظني الدويتو

السبت 20/فبراير/2021 - 08:37 ص
صدى البلد
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أسامة علي
حلت الفنانة مي عمر، بطلة مسلسل "لؤلؤ" الذى حقق نجاحًا كبيرًا، ضيفة ببرنامج "معكم" المُذاع على فضائية "cbc"، وتحدثت عن كواليس تصوير المسلسل، كما ردت على عدد من الشائعات التي طالته.


قالت الفنانة مي عمر، إن زوجها المخرج محمد سامى ساعدها كثيرا فى مسلسل " لؤلؤ" مؤكدة " هو جوزى بيحبنى".

قالت الفنانة مى عمر، إنها كانت تمتلك إيمانا وثقة بالله، أن الله سيكتب لها النجاح في مسلسلها "لؤلؤ"، مؤكدة: "ربنا أكرمني أوي".

قالت الفنانة مي عمر، إن مسلسل لؤلؤ لا يمثل قصة الفنانة شيرين عبدالوهاب، معقبة: "الجميع في البداية، قال إن المسلسل يحكي قصة الفنانة شيرين عبدالوهاب".

قالت الفنانة مي عمر، إنها تشعر بالسعادة والتوتر في آن واحد، خاصة أن نسب المشاهدة العالية تجعل الفنان حريصًا على تكرار النجاح في الأعمال القادمة. 

قالت الفنانة مي عمر، إن نهاية مسلسل لؤلؤ نهاية حقيقية، معقبة: "نهاية حقيقة وللأسف بتحصل في الحياة، بس أنا اتضايقت منها".

قالت الفنانة مي عمر، إنها كانت تشعر بالقلق في مشاهد الحفلات بمسلسل لؤلؤ، معقبة: "الحفلات كنت خايفة منها جدا لأنها كانت صعبة".

ردت الفنانة مي عمر، بشأن كوميكسات السوشيال ميديا بأن زوجها المخرج جعل جميع الأبطال يحبونها ضمن أحداث مسلسل لؤلؤ، قائلة "بس كلهم خانوها في المسلسل".
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