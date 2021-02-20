مي عمر تكشف كواليس مسلسل لؤلؤ: اللي بيحبني خاني.. وأكرم حسني حفظني الدويتو

حلت الفنانة مي عمر، بطلة مسلسل "لؤلؤ" الذى حقق نجاحًا كبيرًا، ضيفة ببرنامج "معكم" المُذاع على فضائية "cbc"، وتحدثت عن كواليس تصوير المسلسل، كما ردت على عدد من الشائعات التي طالته.







