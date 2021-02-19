كان بيحفظني .. مي عمر​ تكشف كواليس دويتو مع أكرم حسني في لؤلؤ​ .. فيديو

قالت الفنانة مي عمر، إنها كانت تشعر بالقلق في مشاهد الحفلات بمسلسل لؤلؤ، معقبة: "الحفلات كنت خايفة منها جدا لأنها كانت صعبة".





وأوضحت خلال استضافتها ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "مشاهد الحفلات كانت بتصور وراء بعضها وكنت متوترة وقلقانة"، لافتة: "حفلة أكرم حسني كانت مختلفة تماما، لأن أنا وأكرم صحاب جدا، وعملنا مسلسل كامل مع بعض، والأغنية كانت لذيذة".





وأضافت: "أغنية أكرم حسني لم تكن وليدة اللحظة، وأكرم هو اللي جاب أغنية "أشرف جبنة"، وكانت عند أكرم"، متابعه: "دي أكتر أغنية تعبتني، وفي الكواليس أكرم كان بيحفظني كلمات الأغنية".





وأكدت أن مسلسل لؤلؤ لا يمثل قصة الفنانة شرين عبدالوهاب، معقبه: "الجميع في البداية قال إن المسلسل يحكي قصة الفنانة شيرين عبدالوهاب"، موضحه: "خرجنا بعد ذلك وقولنا أن المسلسل ليس له علاقة بالفنانة شيرين عبدالوهاب.. ولكن عندما أصبح هناك اصرار أن المسلسل يحكي قصة شيرين عبدالوهاب، قولنا أما السلسل ينزل نحكم".





وأشارت: "المشاهدون ربطوا أن لؤلؤ نجمة مهمة جدا، من أهم نجوم الوطن العربي، وشيرين نجمة مصرية من أهم نجوم الوطن العربي، وأن لؤلؤ لها قصة كفاح وشيرين لديها قصة كفاح، لهذا ربط المشاهدين مسلسل لؤلؤ بالفنانة شيرين"، مؤكده: "المسلسل ليس له علاقة بالفنانة شيرين عبدالوهاب.. والقصة خيالية ولؤلؤ ليست موجودة في الحقيقة".



