ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كان بيحفظني .. مي عمر​ تكشف كواليس دويتو مع أكرم حسني في لؤلؤ​ .. فيديو

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:45 م
مي عمر وأكرم حسني
مي عمر وأكرم حسني
Advertisements
محمد القاضي
قالت الفنانة مي عمر، إنها كانت تشعر بالقلق في مشاهد الحفلات بمسلسل لؤلؤ، معقبة: "الحفلات كنت خايفة منها جدا لأنها كانت صعبة".

وأوضحت خلال استضافتها ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "مشاهد الحفلات كانت بتصور وراء بعضها وكنت متوترة وقلقانة"، لافتة: "حفلة أكرم حسني كانت مختلفة تماما، لأن أنا وأكرم صحاب جدا، وعملنا مسلسل كامل مع بعض، والأغنية كانت لذيذة".

وأضافت: "أغنية أكرم حسني لم تكن وليدة اللحظة، وأكرم هو اللي جاب أغنية "أشرف جبنة"، وكانت عند أكرم"، متابعه: "دي أكتر أغنية تعبتني، وفي الكواليس أكرم كان بيحفظني كلمات الأغنية".

وأكدت أن مسلسل لؤلؤ لا يمثل قصة الفنانة شرين عبدالوهاب، معقبه: "الجميع في البداية قال إن المسلسل يحكي قصة الفنانة شيرين عبدالوهاب"، موضحه: "خرجنا بعد ذلك وقولنا أن المسلسل ليس له علاقة بالفنانة شيرين عبدالوهاب.. ولكن عندما أصبح هناك اصرار أن المسلسل يحكي قصة شيرين عبدالوهاب، قولنا أما السلسل ينزل نحكم".

وأشارت: "المشاهدون ربطوا أن لؤلؤ نجمة مهمة جدا، من أهم نجوم الوطن العربي، وشيرين نجمة مصرية من أهم نجوم الوطن العربي، وأن لؤلؤ لها قصة كفاح وشيرين لديها قصة كفاح، لهذا ربط المشاهدين مسلسل لؤلؤ بالفنانة شيرين"، مؤكده: "المسلسل ليس له علاقة بالفنانة شيرين عبدالوهاب.. والقصة خيالية ولؤلؤ ليست موجودة في الحقيقة".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

صورة لافتة.. شيرين عبد الوهاب تظهر بعد شائعات طلاقها

مي عمر أبرزها.. 3 أسباب تضع مسلسل لؤلؤ في مرمى النيران

مى عمر تحتل المركز الـ 7 على تريند يوتيوب بأغنية "إن جيت للحق".. فيديو

بعد تصدرها تريند.. إطلالات مى عمر تجمع بين الأناقة والإثارة

#مي_عمر يتصدر تويتر تفاعلًا مع مسلسل "لؤلؤ"

شيماء ناجي تستحضر روح شادية في ساقية الصاوي

ترشيحاتنا

سر ظهور كلاب زرقاء وخضراء في شوارع روسيا.. صور

الإمارات.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد

ننشر أول صورة لـ "بطارية" المنتحر شنقا في سرابيوم بالإسماعيلية

خاص.. أول تعليق رسمي من المريخ السوداني على واقعة سب كهربا لـ لاعبيه

الكويت تدرس حظر الطيران مع مزيد من الدول

لكمة في المعدة تودي بحياة طفل.. والأم وعشيقها وراء القضبان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير السحلب فى المنزل

تعتقد أنها مضرة فقط.. 6 فوائد لتناول اللحمة الضاني

دون أدوية.. علاج الزكام والكحة في يوم واحد