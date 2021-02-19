عياط ورعب.. مي عمر تكشف كواليس تصوير "لؤلؤ".. فيديو

قالت الفنانة مي عمر، إنها تشعر بالسعادة والتوتر في آن واحد، خاصة أن نسب المشاهدة العالية تجعل الفنان حريصًا على تكرار النجاح في الأعمال القادمة.





وأوضحت "عمر" ، خلال استضافتها مع منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية "cbc"، أنها تعلقت كثيرا بدورها في مسلسل "لؤلؤ" للحد الذى جعلها تبكى عندما تهدم منزلها في المسلسل معقبة: "أنا عيطت وقولتلهم ارجوكم محدش يهد بيتى".





وأكدت أن المشاهدين تعلقوا باسم الشخصية والذى حدث لها فى مسلسل الأسطورة وظل الجميع ينادونها بشهد وهو ما تكرر مرة أخرى بعد مسلسلها الأخير لؤلؤ.





وأشارت إلى أنها كانت تمتلك إيمانا وثقة بالله بأن الله سيكتب لها النجاح فى مسلسلها لؤلؤ مؤكدة: "ربنا أكرمنى أوي".





وتابعت أنها كانت "مرعوبة" بأن يتصدر اسمها بطولة مسلسلها لؤلؤ خاصة بعد المسئولية الكبيرة للعمل، والذي شعرت به خلال التصوير.