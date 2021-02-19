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توك شو

والدي قعد معايا بسبب مجدي.. مي عمر تكشف مفاجأة عن نهاية مسلسل لؤلؤ.. فيديو

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:37 م
مجدي في مسلسل لؤلؤ
مجدي في مسلسل لؤلؤ
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محمد القاضي
قالت الفنانة مي عمر، إن نهاية مسلسل لؤلؤ نهاية حقيقية، معقبة: "نهاية حقيقة وللأسف بتحصل في الحياة، بس أنا اتضايقت منها".

وأضافت "عمر"، خلال استضافتها ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "أنا اتضايقت من نهاية مسلسل لؤلؤ وعيطت فيها، وكان نفسي المسلسل ينتهي نهاية سعيدة".

وأشارت: "مكنش نفسي حد يبقي بنقاء شخصية مجدي تبقي دي نهايته"، متابعة: "الناس اتصدمت في موضوع مجدي في نهاية المسلسل"، موضحه: "والدي قعد معايا بعد المشهد، وقال لي شخصية مجدي في علم النفس مينفعش يطلع منه اللي حصل في المسلسل، لأن شخصيته شخصية مسالمة جدا وإنسان عطاء، مينفعش الشخصية دي تقتل، ايه اللي أنتوا عاملينه دا".

وأكدت أن مسلسل لؤلؤ لا يمثل قصة الفنانة شيرين عبدالوهاب، معقبة: "الجميع في البداية قال إن المسلسل يحكي قصة الفنانة شيرين عبدالوهاب"، موضحة: "خرجنا بعد ذلك وقولنا إن المسلسل ليس له علاقة بالفنانة شيرين عبدالوهاب.. ولكن عندما أصبح هناك إصرار أن المسلسل يحكي قصة شيرين عبدالوهاب، قولنا أما المسلسل ينزل نحكم".

وأشارت: "المشاهدون ربطوا أن لؤلؤ نجمة مهمة جدا، من أهم نجوم الوطن العربي، وشيرين نجمة مصرية من أهم نجوم الوطن العربي، وأن لؤلؤ لها قصة كفاح وشيرين لديها قصة كفاح، لهذا ربط المشاهدين مسلسل لؤلؤ بالفنانة شيرين"، مؤكدة: "المسلسل ليس له علاقة بالفنانة شيرين عبدالوهاب.. والقصة خيالية ولؤلؤ ليست موجودة في الحقيقة".
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