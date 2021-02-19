مي عمر تكشف مفاجأة عن تجسيد مسلسل لؤلؤ لقصة حياة شيرين عبدالوهاب.. فيديو

قالت الفنانة مي عمر، إن مسلسل لؤلؤ لا يمثل قصة الفنانة شيرين عبدالوهاب، معقبة: "الجميع في البداية، قال إن المسلسل يحكي قصة الفنانة شيرين عبدالوهاب".
وأضافت "عمر"، خلال استضافتها ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "خرجنا بعد ذلك، وقولنا إن المسلسل ليس له علاقة بالفنانة شيرين عبدالوهاب.. ولكن عندما أصبح هناك إصرار أن المسلسل يحكي قصة شيرين عبدالوهاب؛ قولنا لما السلسل ينزل؛ نحكم".
وأشارت: "المشاهدون ربطوا أن لؤلؤ نجمة مهمة جدا، من أهم نجوم الوطن العربي، وشيرين نجمة مصرية من أهم نجوم الوطن العربي، وأن لؤلؤ لها قصة كفاح، وشيرين لديها قصة كفاح؛ لهذا ربط المشاهدون مسلسل لؤلؤ بالفنانة شيرين".
وأكدت: "المسلسل ليس له علاقة بالفنانة شيرين عبدالوهاب.. والقصة خيالية ولؤلؤ ليست موجودة في الحقيقة".