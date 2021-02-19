مي عمر تكشف مفاجأة عن تجسيد مسلسل لؤلؤ لقصة حياة شيرين عبدالوهاب.. فيديو

قالت الفنانة مي عمر، إن مسلسل لؤلؤ لا يمثل قصة الفنانة شيرين عبدالوهاب، معقبة: "الجميع في البداية ، قال إن المسلسل يحكي قصة الفنانة شيرين عبدالوهاب".





وأضافت "عمر"، خلال استضافتها ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "خرجنا بعد ذلك ، وقولنا إن المسلسل ليس له علاقة بالفنانة شيرين عبدالوهاب.. ولكن عندما أصبح هناك إصرار أن المسلسل يحكي قصة شيرين عبدالوهاب؛ قولنا لما السلسل ينزل؛ نحكم".





وأشارت: "المشاهدون ربطوا أن لؤلؤ نجمة مهمة جدا، من أهم نجوم الوطن العربي، وشيرين نجمة مصرية من أهم نجوم الوطن العربي، وأن لؤلؤ لها قصة كفاح ، وشيرين لديها قصة كفاح؛ لهذا ربط المشاهدون مسلسل لؤلؤ بالفنانة شيرين".



