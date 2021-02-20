مي عمر عن شائعات حب الرجالة لها في لؤلؤ: كلهم خانوني

ردت الفنانة مي عمر، بشأن كوميكسات السوشيال ميديا بأن زوجها المخرج جعل جميع الأبطال يحبونها ضمن أحداث مسلسل لؤلؤ، قائلة "بس كلهم خانوها في المسلسل".





وأكدت مي عمر، خلال استضافتها مع منى الشاذلى ببرنامج معكم المذاع عبر فضائية cbc، أنها نجت من الموت فى مسلسل " لؤلؤ" قائلة: " نفدت بجلدي المرة دي مش زي كل مسلسل اتقتل فيه".





وأشارت إلى أن الغيرة شيء طبيعى وصحى ولكن الأذى غير مستحب وهو ما أظهره السياق الدرامي للمسلسل، لافتة إلى أن المسلسل وجه رسالة بأن الذى يركز اهتمامه لنفسه يسير فى خطواته ويحقق إنجازات".