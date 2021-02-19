ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مي عمر ترد على شائعة غنائها بصوتها الأصلي في مسلسل لؤلؤ

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:03 م
مى عمر
مى عمر
Advertisements
شيرين عادل
قالت الفنانة مى عمر، إنها كانت تمتلك إيمانا وثقة بالله، أن الله سيكتب لها النجاح في مسلسلها "لؤلؤ"، مؤكدة: "ربنا أكرمني أوي".

وأضافت "عمر"، خلال استضافتها ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية "منى الشاذلي" والمذاع عبر فضائية cbc، أن المشاهدين أحبوا فكرة غناء بطلة المسلسل وكان خوفها الوحيد أن يشعر المشاهد أن يكون الصوت فى ناحية والغناء فى جهة أخرى. 

ولفتت إلى أن بعض المشاهدين اختلط عليهم الأمر وظنوا بأن الصوت الغنائى فى المسلسل كان صوتها لدرجة أن أصدقاءهم اعتقدوا أن صوتها الغنائي بالمسلسل هو صوتها.

وتقدمت مي عمر بالشكر إلى مهندس الديكور أمير عبد العاطى، على اختياره الرائع لكافة ديكورات المسلسل، مؤكدة أنها تمنت أن يشعر المشاهد بأن الصوت الغنائى للشخصية يخرج من الأداء التمثيلى لبطلة المسلسل لؤلؤ.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عامل ضجة كبيرة.. ماذا قالت سلوى عثمان عن دور مى عمر في مسلسل لؤلؤ

تتر «زيزينيا» محبوب في الإسكندرية.. محمد الحلو يكشف سر حبه للغناء بالمسلسلات ..فيديو

تواصل تصدر التريند.. معلومات عن نور عبدالسلام صاحبة صوت «لؤلؤ» لـ مي عمر

مي عمر أبرزها.. 3 أسباب تضع مسلسل لؤلؤ في مرمى النيران

نسرين حجاج تكتب: لؤلؤ

بعد الحلقة الأخيرة.. 5 أسباب جعلت مسلسل لؤلؤ تريند السوشيال ميديا.. والجمهور في صدمة

ترشيحاتنا

بـ الأحمر الجريء.. كارول سماحة تستعرض جمالها على إنستجرام

دون نفخ شفايف.. أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز وزوجها تكشف عن جمالها الطبيعي

الأردن.. حبس دورية أمن بأكملها لسبب غريب

ننشر قرارات رئيس الجمهورية بتعيين قيادات جديدة بالجامعات

حب من غير جواز.. رانيا يوسف تثير الجدل بأحدث تصريحاتها

القصة الكاملة لامتلاك طفل مصري سيارة RANGE ROVER سعرها 3 ملايين جنيه بلوحات مميزة ..صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعتقد أنها مضرة فقط.. 6 فوائد لتناول اللحمة الضاني

دون أدوية.. علاج الزكام والكحة في يوم واحد

زلة لسان أنهت برنامجه.. تامر أمين الإعلامي الجريء بين الاعتذار والتحقيق