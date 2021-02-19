مي عمر ترد على شائعة غنائها بصوتها الأصلي في مسلسل لؤلؤ

قالت الفنانة مى عمر، إنها كانت تمتلك إيمانا وثقة بالله، أن الله سيكتب لها النجاح في مسلسلها "لؤلؤ" ، مؤكدة: "ربنا أكرمني أوي".





وأضافت "عمر"، خلال استضافتها ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية " منى الشاذلي" والمذاع عبر فضائية cbc، أن المشاهدين أحبوا فكرة غناء بطلة المسلسل وكان خوفها الوحيد أن يشعر المشاهد أن يكون الصوت فى ناحية والغناء فى جهة أخرى.





ولفتت إلى أن بعض المشاهدين اختلط عليهم الأمر وظنوا بأن الصوت الغنائى فى المسلسل كان صوتها لدرجة أن أصدقاءهم اعتقدوا أن صوتها الغنائي بالمسلسل هو صوتها.





وتقدمت مي عمر بالشكر إلى مهندس الديكور أمير عبد العاطى، على اختياره الرائع لكافة ديكورات المسلسل، مؤكدة أنها تمنت أن يشعر المشاهد بأن الصوت الغنائى للشخصية يخرج من الأداء التمثيلى لبطلة المسلسل لؤلؤ.