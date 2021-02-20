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ديني

خالد الجندي يحذر: كثرة الإنجاب تأكل الأخضر واليابس

السبت 20/فبراير/2021 - 08:05 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمود ضاحي
حذّر خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من كثرة الانجاب مؤكدا أنها تلتهم الأخضر واليابس،  موضحًا أن الدعوة لتنظيم النسل ليس معناها التشكيك في أنّ الله هو صاحب الرزق.

وقال الجندي خلال لقائه على dmc" إن الله كفيل برزق أي كائن حي وقادر على ذلك، لكن الأمر يشبه الأب الذي يحرم المصروف عن ابنه من باب العقاب، هذا لا يعني أنّ هذا الأب فقير.

وأضاف: "الرزق ممكن يكون موجوداً لكن الشخص يكون فقيرًا ومش عارف يستفيد منه، مثل المليونير المصاب بالقرحة الذي لا يستطيع تناول الطعام مثل الشخص السليم".

ونوه خالد الجندي أن شيوخ الغربة يزايدون فى الباطل من أجل تشويه أى شيء تقوم به الدولة من أجل الارتقاء بحياة المواطنين.

وتابع: شخصية حزلقوم فى الفتوى اللى موجودة على السوشيال ميديا النهاردة بقت أكثر من الهم على القلب .. موسم المزايدة على الفتوى اليومين دول.

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