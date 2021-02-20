ليفربول يواصل السقوط ويخسر على أرضه بهدفين من إيفرتون

حقق فريق إيفرتون فوزا مهما بهدفين دون رد، على مضيفه ليفربول، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج".



