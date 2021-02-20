ليفربول يواصل السقوط ويخسر على أرضه بهدفين من إيفرتون

حقق فريق إيفرتون فوزا مهما بهدفين دون رد، على مضيفه ليفربول، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج".
وجاء الهدف الأول من تمريرة سحرية من خاميس رودريجيز إلى ريتشارلسون داخل منطقة الجزاء سددها رائعة داخل شباك أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.
وحاول ليفربول الرد كرة عرضية رائعة من ساديو ماني من الطرف الأيسر أبعدها حارس مرمى إيفرتون ببراعة.
وجاء الهدف الثاني تسديدة من جيلفي سيجوردسون منفذ ركلة الجزاء على يمين أليسو بيكر حارس مرمى ليفربول.
وانحصار اللعب في وسط الملعب بين الفريقين.
وسدد جوردين هندرسون كرة قوية مع الدقيقة 19، لكن بيكفورد انقذها بنجاح.
وتجمد رصيد ليفربول في المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة، متساويا مع إيفرتون الذي يحتل المركز السابع.