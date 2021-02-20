قالوا للإرهابي احلف.. الباز: عبد الله الشريف يستعين بداعشي لتشويه ملحمة السرب

كشف الاعلامى محمد الباز عن سقطة وقع فيها الإرهابي الهارب عبد الله الشريف، أثناء محاولته توجيه ضربة استباقية لفيلم السرب الذي يجسد ملحمة الثأر للشهداء المصريين بليبيا .
وأوضح الباز، في برنامجه آخر النهار،المذاع على فضائية النهار، أن الإرهابي عبد الله الشريف حاول ان يشوه هذا العمل الملحمي الذي يجيد بطولة المصريين في الثار لشهدائهم، موضحا انه استضاف شخص يدعى جوهر علي، ليدلي بشهادته حول الضربات الجوية المصرية التي استهدفت معاقل داعش في مدينة درنة ، وقدمه على انه احد المواطنين الليبيين المتبقين من هذه الواقعة، والذي اكد بدوره ان القوات الجوية المصرية استهدفت مدنيين في درنة وقتلتهم دون وجه حق .
وواصل أنه بالبحث عن جوهر علي ، تبين أنه من مواليد عام ١٩٩٥من مدينة درنة ويتبع جماعة الإخوان الإرهابية ، وهو
أحد إعلاميي مجلس شورى مجاهدي درنة، ويعمل مراسلا لقناة النبأ وهي إصدار من إصدارات داعش.
واستكمل أن هذا الجوهر ظهر في صورة التقطها عناصر داعش وهم ينفذون هجوما إرهابيا على حي آل الحرير في درنة عام ٢٠١٥.
واستطرد أن الإرهابي عبد الله الشريف استعان بإرهابي آخر لتشويه ملحمة وطنية مصرية نفذتها القوات الجوية المصرية للثأر للشهداء، "على طريقة قالوا للحرامي احلف قال جالك الفرج"