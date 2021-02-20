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قالوا للإرهابي احلف.. الباز: عبد الله الشريف يستعين بداعشي لتشويه ملحمة السرب

السبت 20/فبراير/2021 - 10:00 م
عبد الله الشريف
عبد الله الشريف
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محمد القاضي
كشف الاعلامى محمد الباز عن سقطة وقع فيها  الإرهابي  الهارب عبد الله الشريف، أثناء محاولته توجيه ضربة استباقية لفيلم السرب الذي يجسد ملحمة الثأر للشهداء المصريين بليبيا  .

وأوضح الباز، في برنامجه آخر النهار،المذاع على فضائية النهار، أن الإرهابي عبد الله الشريف حاول ان يشوه هذا العمل الملحمي الذي يجيد بطولة المصريين في الثار لشهدائهم، موضحا انه استضاف  شخص يدعى جوهر علي،  ليدلي بشهادته حول الضربات الجوية المصرية التي استهدفت معاقل داعش في مدينة درنة ، وقدمه على انه احد المواطنين  الليبيين المتبقين من  هذه الواقعة، والذي اكد بدوره ان القوات الجوية المصرية استهدفت مدنيين في درنة وقتلتهم دون وجه حق . 

وواصل أنه بالبحث عن جوهر علي ، تبين أنه من مواليد عام ١٩٩٥من مدينة درنة ويتبع جماعة الإخوان الإرهابية ، وهو
أحد إعلاميي مجلس شورى مجاهدي درنة، ويعمل مراسلا لقناة النبأ وهي إصدار من إصدارات داعش.

واستكمل أن هذا الجوهر ظهر في صورة التقطها عناصر داعش وهم ينفذون هجوما إرهابيا على حي آل الحرير في درنة عام ٢٠١٥.

واستطرد أن الإرهابي عبد الله الشريف استعان بإرهابي آخر لتشويه ملحمة وطنية مصرية نفذتها القوات الجوية المصرية للثأر للشهداء، "على طريقة قالوا للحرامي احلف قال جالك الفرج"
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