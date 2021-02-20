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تعليم

وزير التعليم يكشف تفاصيل موقف صادم تعرض له في أول يوم في الوزارة

السبت 20/فبراير/2021 - 10:06 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : أنا فاكر اول يوم ليا في الوزارة دخل عليا 6 امهات قالوا لي ، دي مقترحاتنا لجدول الثانوية العامة عملناها في النادي اختار واحد يناسبك واعلنه .

وأضاف وزير التربية والتعليم : الموقف ده  كان غريب جدا بالنسبة لي ، لاني مؤمن جدا بفكرة ان التعليم لابد الا يتحدث فيه الا المتخصصين .

واستكمل وزير التعليم : عمري ما تدخلت في شغل الاستاذ بتاعي لما كنت في الكلية او المدرسة زمان

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أننا في حاجة لوقت حتى نستطيع ان نغير ثقافة المجتمع في التعامل مع فكرة التعليم ، ولابد أن نحدد ماذا يريد المصريين من التعليم ؟  ، فآن الاوان الا نزيد الجدل في فكرة الدرجات والامتحانات ، فالافضل من ان نبحث عن تقفيل الامتحان ان نفكر في فكرة التعلم نفسها والاستفادة مما يتم تعلمه والاستمتاع بعملية التعلم.
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