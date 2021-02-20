وزير التعليم يكشف تفاصيل موقف صادم تعرض له في أول يوم في الوزارة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : أنا فاكر اول يوم ليا في الوزارة دخل عليا 6 امهات قالوا لي ، دي مقترحاتنا لجدول الثانوية العامة عملناها في النادي اختار واحد يناسبك واعلنه .





وأضاف وزير التربية والتعليم : الموقف ده كان غريب جدا بالنسبة لي ، لاني مؤمن جدا بفكرة ان التعليم لابد الا يتحدث فيه الا المتخصصين .





واستكمل وزير التعليم : عمري ما تدخلت في شغل الاستاذ بتاعي لما كنت في الكلية او المدرسة زمان





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أننا في حاجة لوقت حتى نستطيع ان نغير ثقافة المجتمع في التعامل مع فكرة التعليم ، ولابد أن نحدد ماذا يريد المصريين من التعليم ؟ ، فآن الاوان الا نزيد الجدل في فكرة الدرجات والامتحانات ، فالافضل من ان نبحث عن تقفيل الامتحان ان نفكر في فكرة التعلم نفسها والاستفادة مما يتم تعلمه والاستمتاع بعملية التعلم.