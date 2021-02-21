عميد زراعة عين شمس: كوادر طبية بامتحانات الفصل الدراسي الأول

قرر المجلس الأعلى للجامعات تفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد، لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.





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قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أنه يوجد تنسيق كامل مع الإدارة الطبية بالجامعة من أجل تواجد الكوادر الطبية المدربة على التعامل فى حال وجود طالب مصاب ليتم تحويله بعدها لعمل التحليل اللازم، فإذا ثبت عدم حمله للفيروس يسمح له باستكمال باقى الامتحانات منوها انه سيتم تفعيل لجان الأزمات في كل مبنى من مباني الامتحانات وتخصيص غرفة خاصة بالطلاب المشتبه فيهم أو من لديهم أزمة صحية طارئة.





أضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد ن الكلية سوف تتخذ الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا مع الالتزام التام بعملية التباعد الاجتماعي وإلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة وتقليل عدد الطلاب داخل قاعات الامتحانات.







