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تعليم

عميد زراعة عين شمس: كوادر طبية بامتحانات الفصل الدراسي الأول

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:09 ص
عميد زراعة عين شمس
عميد زراعة عين شمس
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حسام الفقي
قرر المجلس الأعلى للجامعات تفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد، لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين. 

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قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أنه يوجد تنسيق كامل مع الإدارة الطبية بالجامعة من أجل تواجد الكوادر الطبية المدربة على التعامل فى حال وجود طالب مصاب ليتم تحويله بعدها لعمل التحليل اللازم، فإذا ثبت عدم حمله للفيروس يسمح له باستكمال باقى الامتحانات منوها انه سيتم تفعيل لجان الأزمات  في كل مبنى من مباني الامتحانات وتخصيص غرفة خاصة بالطلاب المشتبه فيهم أو من لديهم أزمة صحية طارئة. 

أضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد ن الكلية سوف تتخذ الإجراءات الاحترازية  ضد انتشار فيروس كورونا مع الالتزام التام بعملية التباعد الاجتماعي وإلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة وتقليل عدد الطلاب داخل قاعات الامتحانات.


وعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري صباح اليوم، السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

أكد المجلس، بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.
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