قرض بضمان السجل التجاري .. اعرف التفاصيل













قرض البنك الأهلي بضمان السجل التجاري

قرض على السجل التجاري والبطاقة الضريبية

حدد البنك الأهلي عددا من الشروط لمن يرغب في الحصول علي هذا النوع من القرض من بينها أن يكون الحد الأدني للتعامل مع عميل البنك الحالي نحو 3 سنوات و 5 سنوات لمن من غير العملاء، وألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يجاوز 65 عاما حتي نهاية التمويل.





كما حدد البنك ضرورة وجود صورة من بطاقة رقم قومي سارية و إيصال مرافق حديث لمقر السكن أو النشاط و صورة من مستند ملكية مقر النشاط أو عقد الإيجار و صورة من البطاقة الضريبية تكون سارية و مستخرج السجل التجاري حديث و صادر منذ 3 شهور علي الأكثر و كشف حساب بنكي شخضي أو لنشاط العمل.





قرض بنك مصر بضمان السجل التجاري

ويتيح أيضا بنك مصر لأصحاب الأعمال خدمة الحصول علي القرض الشخصي بضمان السجل التجاري بقيمة تمويل تصل لـ 500 ألف جنيه وبمدة تمويل تصل لـ 5 سنوات بعائد فائدة ميسر و أقل مصروفات إدارية، حيث يتضمن القرض ميزة التأمين علي الحياة للمقترض حالة الوفاة أو العجز الكلي وبدون اشتراط وجود ضامن.





قرض بنكي بالسجل التجاري.

حدد البنك عددا من الشروط للحصول علي القروض لأصحاب المهن الحرة من بينها، بيان بالدخل الشهري و صورة من بطاقة الرقم القومي و طلب الحصول علي القرض و سجل تجاري حديث لم يتجاوز مدته 3 شهور وصورة من البطاقة الضريبية و صورة من عقد تعديل لعقد تاسيس الشركة ونصيب الشريك وشهادة أحكا تجارية " افلاس وبرتستو"، وإيصال مرافق حديث لم يتجاوز مدته 3 شهور.





تتيح البنوك العاملة بالسوق المصرية خدماتها المصرفية لتلبية الاحتياجات التمويلية لعملاءها بغرض زيادة أرباحها من خلال ابتكار منتجات تتوافق مع متطلبات العملاء؛ من بين تلك المنتجات هي قروض التجزئة المصرفية بشروط ميسرة تتوافق مع الراغبين في الحصول علي تلك القروض.وينشر "صدي البلد" أبرز شروط الحصول علي قرض بضمان السجل التجاري والبطاقة الضريبية من بنكي مصر والأهلي التابعين للحكومة المصرية.يتيح البنك الأهلي خدمة القرض بضمانة السجل التجاري لأصحاب المهن الحرة والأطباء حيث يصل الحد الأقصي للتمويل قيمته مليون جنيه و لمدة تمويلية تصل لـ 7 سنوات بفائدة ميسرة بدون ضامن و بميزة التأمين علي الحياة حالة الوفاة أو العجز الكلي.