ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

قرض بضمان السجل التجاري .. اعرف التفاصيل

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:10 ص
تمويل وقروض
تمويل وقروض
Advertisements
محمد يحيي
تتيح البنوك العاملة بالسوق المصرية خدماتها المصرفية لتلبية الاحتياجات التمويلية لعملاءها بغرض زيادة أرباحها من خلال ابتكار منتجات تتوافق مع متطلبات العملاء؛ من بين تلك المنتجات هي قروض التجزئة المصرفية بشروط ميسرة تتوافق مع الراغبين في الحصول علي تلك القروض.

وينشر "صدي البلد" أبرز شروط الحصول علي قرض بضمان السجل التجاري والبطاقة الضريبية من بنكي مصر والأهلي التابعين للحكومة المصرية.


قرض البنك الأهلي بضمان السجل التجاري
يتيح البنك الأهلي خدمة القرض بضمانة السجل التجاري لأصحاب المهن الحرة والأطباء حيث يصل الحد الأقصي للتمويل قيمته مليون جنيه و لمدة تمويلية تصل لـ 7 سنوات بفائدة ميسرة بدون ضامن و بميزة التأمين علي الحياة حالة الوفاة أو العجز الكلي.

  قرض على السجل التجاري والبطاقة الضريبية

حدد البنك الأهلي عددا من الشروط لمن يرغب في الحصول علي هذا النوع من القرض من بينها أن يكون الحد الأدني للتعامل مع عميل البنك الحالي نحو 3 سنوات و 5 سنوات لمن من غير العملاء، وألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يجاوز 65 عاما حتي نهاية التمويل.

كما حدد البنك ضرورة وجود صورة من بطاقة رقم قومي سارية و إيصال مرافق حديث لمقر السكن أو النشاط و صورة من مستند ملكية مقر النشاط أو عقد الإيجار و صورة من البطاقة الضريبية تكون سارية و مستخرج السجل التجاري حديث و صادر منذ 3 شهور علي الأكثر و كشف حساب بنكي شخضي أو لنشاط العمل.

قرض بنك مصر بضمان السجل التجاري
ويتيح أيضا بنك مصر لأصحاب الأعمال خدمة الحصول علي القرض الشخصي بضمان السجل التجاري بقيمة تمويل تصل لـ 500 ألف جنيه وبمدة تمويل تصل لـ 5 سنوات بعائد فائدة ميسر و أقل مصروفات إدارية، حيث يتضمن القرض ميزة التأمين علي الحياة للمقترض حالة الوفاة أو العجز الكلي  وبدون اشتراط وجود ضامن.

قرض بنكي بالسجل التجاري.
حدد البنك عددا من الشروط للحصول علي القروض لأصحاب المهن الحرة من بينها، بيان بالدخل الشهري و صورة من بطاقة الرقم القومي و طلب الحصول علي القرض و سجل تجاري حديث لم يتجاوز مدته 3 شهور  وصورة من البطاقة الضريبية و صورة من عقد تعديل لعقد تاسيس الشركة ونصيب الشريك وشهادة أحكا تجارية " افلاس وبرتستو"، وإيصال مرافق حديث لم يتجاوز مدته 3 شهور.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لمواجهة فاتورة الكهرباء.. كيف تحصل على نصف مليون جنيه لتمويل محطة طاقة شمسية بالمنزل؟

خطوات الحصول على قرض الزواج

بمرونة في السداد.. يمكنك الحصول على قرض سيارة من بنك saib.. تفاصيل

بنك مصر يقدم قروض تمويل شراء السلع المعمرة.. الشروط

حكم تمويل المشروعات من البنوك ومتى يكون القرض حلالا

للموظفين.. قرض 2 مليون جنيه بسداد مريح.. الأوراق والشروط ولينك التقديم

ترشيحاتنا

اليوم.. أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف لاتهامها بالفعل الفاضح

رغم دعوات جماهير الزمالك .. فرجانى ساسى إلى الدحيل القطري نهاية الموسم

وضع له السم في الجاتوه.. التصريح بدفن جثة شاب قتله صديقه في الإسماعيلية

صحة البرلمان توضح استعدادات الحكومة للموجة الثالثة من كورونا

لصحة الجلد ونضارة البشرة.. هاني الناظر يوصي بتناول 3 فيتامينات

استنشقت غاز أول أكسيد الكربون.. مصرع طالبة أثناء استحمامها في سوهاج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مزاد سيارات حوادث فاخرة في مصر

براتب 19 ألف جنيه إسترليني.. الإعلان عن وظيفة بمقر إقامة ملكة بريطانيا.. هذه شروطها

في عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ملفتة لـ زوجة محمد زيدان