البنك المركزى: إطلاق سباق التكنولوجيا المالية لمعالجة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، سباق الابتكار لاستخدام حلول التكنولوجيا المالية لمعالجة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا COVID-19 Innovation Sprint مُستهدفًا رواد الأعمال والشركات الناشئة لابتكار تطبيقات تكنولوجيا مالية تلبي احتياجات المؤسسات المصرفية والمالية في مصر وتساعد في التغلب على التحديات التي تواجهها في ظل تداعيات الجائحة.









يقام السباق لمدة ثلاثة أيام خلال شهر مارس 2021، حيث تقدمت الشركات الناشئة الراغبة بطلبات المشاركة بالسباق خلال الفترة من 19 يناير حتى 19 فبراير 2021 من خلال منصة "فينتك إيجيبت" التابعة للبنك المركزي المصري https://fintech-egypt.com/ C19Innovation/ ، حيث تجري المفاضلة بين التطبيقات والمنتجات التكنولوجية للمشاركة في السباق بناءً على قدرتها على تقديم حلول فعالة للمشكلات والتحديات التي تواجه المؤسسات المصرفية والمالية في ظل جائحة كورونا، والتي كان البنك المركزي بالتعاون مع عدد من البنوك قد قام بحصرها وطرحها على منصة FinTech Egypt والمواقع والمنصات الإلكترونية ذات الصلة.









وقال الأستاذ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري: "المبادرة تتوافق مع أهداف البنك المركزي المصري واستراتيجية التكنولوجيا المالية التي تم الإعلان عنها في 2019 ضمن جهود مصر للتحول لمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في إفريقيا والشرق والأوسط، وتمثل هذه المبادرة فرصة واعدة لرواد الأعمال والشركات الناشئة لتقديم منتجاتها التكنولوجية المبتكرة للبنوك والمؤسسات المالية للمساهمة في تيسير تقديم الخدمات المصرفية والمالية للعملاء".









اقرأ أيضا: قطع المياه فى مصر الجديدة والزيتون اليوم لهذا السبب









وتجدر الإشارة إلى أنه بعد انتهاء فترة التقديم ووفقا لمعايير محددة وتحت إشراف البنك المركزي المصري، سيتم اختيار رواد الأعمال وممثلي الشركات الناشئة أصحاب الأفكار الخلاقة والإبداعية القابلة للتطبيق ومن ثم عقد ورش عمل وحلقات نقاشية افتراضية عبر الإنترنت تجمع بينهم وبين ممثلي البنوك والمؤسسات المصرفية، بهدف التوصل إلى نماذج أولية لتطبيقات قابلة للتنفيذ.









جدير بالذكر أن فعاليات السباق تتم بدعم وإشراف من مؤسسة FSD Africa وتنظيم DFS Lab بهدف تدعيم التعاون الدولي في أنشطة التكنولوجيا المالية والابتكار في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.













اف اس دي افريقيا FSD Africa

هى مؤسسة تنموية متخصصة تعمل على الحد من الفقر من خلال تعزيز الأسواق المالية فى أفريقيا.











فريق FSD Africa المكون من المتخصصين الماليين ومقره نيروبي يعملون جنبا إلى جنب مع الحكومات ورائدي الأعمال والهيئات المنظمة وواضعي السياسات لتصميم وبناء برامج طموحة تساعد على أن تكون الأسواق المالية نافعه للجميع.















تم تأسيس FSD Africa كشركة غير ربحية محدودة في كينيا، وهي ممولة من المعونات البريطانية UKaid من حكومة المملكة المتحدة.













دي إف أس لاب DFS Lab

هو مستثمر في المراحل التشغيلية الأولى للشركات الناشئة startups يساعد المؤسسين على بناء أسس قوية ويوفق فيما بين رؤوس الأموال والمبتكرين الأفارقة الذين سيقودون الجيل القادم من التجارة الرقمية في أفريقيا.















يقدم DFS Lab الإرشاد العالمي والمحلي لبرنامج مسرع خاص به.















وقد قامت الشركات التي يعمل معها بجمع رأس المال من شركات مثل Accel وAnthemis و500 Startups وY Combinator وFlourish Ventures وNYCA وAccion Venture Labs.