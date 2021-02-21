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حياة كريمة: نعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:01 ص
صدى البلد
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أسامة علي
قال خالد عبد الفتاح المشرف على مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الإجتماعى، ان المبادرة تركز على أنشطة التمكين الاجتماعي، دعم وتنمية قدرات الشباب والمرأة.

وأضاف خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، وزارة التضامن تعمل أيضا على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية.

 وكانت  الدكتورة آمال زكي مستشارة برنامج وعي للتنمية المجتمعية في وزارة التضامن الاجتماعي، أكدت إن مشكلة  الزيادة السكانية تعني أن دخل الدولة أقل من عدد السكان، لذلك هناك مشكلة في المرافق والمدارس، والتعليم، والسكن، لأن المتاح لا يواكب الزيادة السكانية.

وأكدت زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"، أنه من المقرر وجود إطار تشريعي لحل مشكلة الزيادة السكانية.

وتابعت  مستشارة برنامج وعي للتنمية المجتمعية:"الوزارة تشارك مع وزارات التخطيط والصحة والإعلام، في خطة تنمية الأسرة المصرية من خلال محاور علي رأسها تمكين السيدات".
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