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حوادث

اليوم .. محاكمة 22 متهمًا إخوانيًا بقتل مواطنين عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:09 ص
محاكمة
محاكمة
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اسلام مقلد - أحمد مهدي
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة 22 متهما من عناصر الجماعة الإرهابية لاتهامهم عقب فض اعتصام رابعة وفض اعتصام النهضة بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الإرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة بقتل مواطنًا وخطفوا واحتجزوا آخر وعذبوه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة الإرهابية.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، كما اتهمتهم بالقتل والخطف والتعذيب لأحد المواطنين بادعاء تعاونه مع الأجهزة الأمنية ضدهم.

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