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فن

أخبار الفن.. منتجة شهيرة تتحول جنسيا .. اليسار تحاول الانتحار .. رانيا يوسف ترد بقوة على تامر أمين

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:09 ص
رانيا يوسف وتامر
رانيا يوسف وتامر امين
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كشفت المنتجة جويل بدر الدين عن تفاصيل قرار اجرائها عملية تصحيح جنسى، بعد ان تاكد طبيا وشرعيا ان ميولها انثوية. 

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب مقطع فيديو محذوفا من حلقة الراقصة اليسار مع الاعلامى العراقى نزار الفارس ليثير بها الجدل مجددا. 

نشرت الفنانة رانيا يوسف تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ترد فيه بقوة على تصريحات الإعلامى تامر أمين التى أساء فيها إلى أهل الصعيد. 

نشرت هبة الدرى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بشان قرار انفصالها عن الفنان الكويتى نواف العلى وذلك فى اول تعليق لها بعد اعلان الانفصال. 

أثارت الفنانة اليسار، حالة من الجدل الواسع؛ بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل، ولعل من أبرزها محاولتها الانتحار فى وقت سابق. 
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