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فن

لدي ميول أنثوية.. تفاصيل إجراء عملية تصحيح جنسي لـ منتجة شهيرة

السبت 20/فبراير/2021 - 06:44 م
جويل بدر الدين
جويل بدر الدين
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أحمد إبراهيم
كشفت المنتجة جويل بدر الدين عن تفاصيل قرار اجرائها عملية تصحيح جنسى وذلك بعد ان تاكد طبيا وشرعيا ان ميولها انثوية. 

وقالت جويل، انها عاشت بداية حياتها وتحديدا منذ الولادة تحت اسم عبد الوهاب بدر الدين ولكن مع مرور الوقت كنت اشعر بان حياتى غير مستقرة خاصة اننى كنت اشعر بميول انثوية. 


واضافت جويل: بعد هذه المرحلة وتحديدا بمرحلة 17 عاما بدات اشعر بوجود رحم شبه مكتمل وهو الامر الذى دفعنى لاجراء العملية وذلك بامر الاطباء وفتوى شرعية. 

واشارت جويل : اجريت ثلاث عمليات الاولى كانت بالنسبة لى الاصعب ولكن بعد ذلك كانت سهل الى حد ما ولكنها بهما صعوبة أيضا. 


واوضحت جويل : اانى اشعر حاليا براحة نفسية حيث كان قبل ذلك يتنابنى حالة من الاضطراب الجسدى والنفسى. 


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