بدون مكياج .. شاهد أحدث ظهور لـ صبا مبارك عبر انستجرام

شاركت الفنانة صبا مبارك، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديد لها.

ظهرت صبا مبارك بإطلالة كاجوال ناعمة بدون مكياج،كما رفعت شعرها للخلف علي كتفها بطريقة تظهر جمالها و حازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك مسلسل "عبور" الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.



وقدمت الفنانة صبا مبارك عددًا من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات بلقيس، موجة حارة، العهد: الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة، وأفلام بنتين من مصر ومملكة النمل.



صبا مبارك، ممثلة أردنية ولدت في عجلون الأردن عام 1971م. تخرجت في جامعة اليرموك وتخصصت في المسرح عام 2001م.



مسلسل "قمر وسحر" هو أول مسلسل شاركت فيه الممثلة صبا مبارك عن طريق أمها الفنانة "حنان الآغا" وكانت هذه أول خطواتها في التمثيل وهي الآن من أكبر نجمات الدراما العربية لاشتراكها في العديد من المسلسلات.